«День Вьетнама» в Московском государственном лингвистическом университете

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Днем 20 мая Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тореса (МГЛУ) впервые организовал «День Вьетнама». Мероприятие приурочено к 10-летию установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также 132-летию со дня рождения великого президента Хо Ши Мина.



Выступая на вышеуказанном мероприятии, ректор МГЛУ Ирина Краева сообщила, что МГЛУ начал обучать вьетнамских студентов с 1960-х годов, 300 вьетнамских студентов закончили обучение, многие из которых заняли должности в правительстве, многие стали послами или владельцами бизнеса Вьетнама. С 2017 года университет также начал преподавать вьетнамский язык российским студентам. Г-жа Краева также сообщила, что «День Вьетнама» в МГЛУ станет ежегодным мероприятием заведения.

В настоящее время в МГЛУ обучается около 70 вьетнамских студентов. Елена Зубцова, доцент Кафедры восточных языков переводческого факультета МГЛУ сообщила, что в настоящее время на кафедре 27 российских студентов изучают вьетнамский язык.



