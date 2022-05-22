Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

«День Вьетнама» в Московском государственном лингвистическом университете

Мероприятие приурочено к 10-летию установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также 132-летию со дня рождения великого президента Хо Ши Мина.
  Фото: VNA  

Днем 20 мая Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Тореса (МГЛУ) впервые организовал «День Вьетнама». Мероприятие приурочено к 10-летию установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также 132-летию со дня рождения великого президента Хо Ши Мина.

Выступая на вышеуказанном мероприятии, ректор МГЛУ Ирина Краева сообщила, что МГЛУ начал обучать вьетнамских студентов с 1960-х годов, 300 вьетнамских студентов закончили обучение, многие из которых заняли должности в правительстве, многие стали послами или владельцами бизнеса Вьетнама. С 2017 года университет также начал преподавать вьетнамский язык российским студентам. Г-жа Краева также сообщила, что «День Вьетнама» в МГЛУ станет ежегодным мероприятием заведения.

В настоящее время в МГЛУ обучается около 70 вьетнамских студентов. Елена Зубцова, доцент Кафедры восточных языков переводческого факультета МГЛУ сообщила, что в настоящее время на кафедре 27 российских студентов изучают вьетнамский язык.


VOV/VNA

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр провел онлайн-встречу с избирателями в Кантхо

Премьер-министр провел онлайн-встречу с избирателями в Кантхо

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел онлайн-встречу с избирателями в девяти районах города Кантхо в дельте Меконга 21 мая в преддверии третьей сессии Национального собрания 15-го созыва.
ПОДРОБНЕЕ

Top