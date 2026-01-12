«Гуманитарный месяц» распространяет дух солидарности, взаимной поддержки и социальной ответственности

Являясь специализированной общественно-гуманитарной организацией и членом Отечественного фронта Вьетнама, Общества Красного Креста Вьетнама не только выполняет задачи по оказанию помощи бедным, уязвимым группам населения, пострадавшим от стихийных бедствий и эпидемий, но и играет роль связующего и координирующего звена для мобилизации общественных ресурсов. Через деятельность Общества отношения между Государством и народом, между бизнесом и сообществом, между регионами страны, а также между соотечественниками внутри страны и за рубежом укрепляются конкретными, последовательными и организованными актами милосердия.

По словам заместителя председателя и генерального секретаря Центрального комитета Общества Красного Креста Вьетнама Нгуен Хай Аня, 2025 год стал годом множества трудностей и вызовов для деятельности Общества и движения Красного Креста.



Общество Красного Креста Вьетнама запустило программу по сбору средств в поддержку народа Кубы. (Фото: ВИА)

Тем не менее вся система Общества проявила дух солидарности, инициативности и гибкости, эффективно мобилизовав участие всех уровней власти, отраслей, предприятий, религиозных организаций, соотечественников за рубежом и широких слоёв населения. Общая стоимость гуманитарной деятельности в 2025 году достигла почти 5,2 трлн донгов, оказав помощь более чем 8,7 миллионам человек. Эти цифры отражают не только масштаб, но и глубокое распространение духа взаимной поддержки и социальной ответственности в обществе.

Крупные движения, такие как «Гуманитарный Тэт», «Гуманитарный месяц» и акция «Каждая организация, каждый человек - с одним гуманитарным адресом», продолжили подтверждать роль Общества как общественного связующего звена. Только в рамках движения «Гуманитарный Тэт» в 2025 году помощь получили более 2,6 млн человек на сумму свыше 1,346 трлн донгов. Такие мероприятия, как гуманитарный рынок, вручение новогодних подарков и поддержка средств к существованию, не только обеспечили материальную помощь, но и создали пространство для солидарности и сплочённости, позволяя людям ощутить заботу сообщества и общества.

«Гуманитарный месяц» 2025 года также стал важным акцентом, собрав более 786 млрд донгов, что составило почти 200% от установленного плана; были построены или отремонтированы 1 578 домов Красного Креста и оказана поддержка средств к существованию тысячам семей.

В области предотвращения и реагирования на стихийные бедствия и экстренной помощи в 2025 году помощь получили более 513 тыс. человек, а общий объём мероприятий по предотвращению и реагированию на катастрофы превысил 1,234 трлн донгов.

Центральный комитет Общества Красного Креста Вьетнама оказывает экстренную помощь населению, пострадавшему от тайфуна № 11. (Фото: ВИА)



Наряду с этим специализированные гуманитарные программы, такие как «Питание для бедных и детей с инвалидностью», медицинская помощь населению и движение добровольного донорства крови, продолжили приносить позитивные результаты. В 2025 году по всей стране было собрано более 1,75 млн единиц крови. Особенно выделилась программа поддержки народа Кубы «65 лет братской дружбы Вьетнам – Куба», в рамках которой за 65 дней было собрано более 2,1 млн пожертвований на сумму свыше 656,7 млрд донгов - в 10 раз больше первоначальной цели.