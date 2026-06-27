НОВОСТИ
«Вьетнам — Хо Ши Мин: от патриота к символу национального освобождения»
В церемонии открытия приняли участие Генеральный секретарь Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас, представители Национального собрания, Министерства иностранных дел, других министерств и организаций Греции, послы и представители дипломатического корпуса, а также многочисленные друзья Вьетнама в Греции и представители вьетнамской общины.
Выступая на церемонии открытия, Посол Вьетнама в Греции Фам Тхи Тху Хыонг подчеркнула, что тема “Дней Вьетнама – 2026” была выбрана с целью познакомить греческую и международную общественность с жизнью и революционной деятельностью Президента Хо Ши Мина — человека, которого ЮНЕСКО удостоило звания Героя национального освобождения и выдающегося деятеля культуры Вьетнама. Он также является символом стремления к национальному освобождению и вдохновителем движений за независимость, справедливость и мир во всём мире.
Генеральный секретарь Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас в своём выступлении высоко оценил жизнь и деятельность Президента Хо Ши Мина, подчеркнув, что он является символом мирового революционного движения и выдающимся международным деятелем культуры. Он оставил неизгладимый след в героической борьбе вьетнамского народа за национальную независимость. Генеральный секретарь Коммунистической партии Греции приветствовал проведение “Дней Вьетнама в Греции – 2026”, отметив, что они предоставили греческой общественности возможность глубже познакомиться с историей и культурой Вьетнама, тем самым способствуя дальнейшему укреплению отношений дружбы и солидарности между двумя народами.
Центральным событием программы стала тематическая выставка «От юного патриота Нгуен Тат Тханя к символу национального освобождения Хо Ши Мину», на которой представлены фотографии и архивные материалы, отражающие основные этапы революционной деятельности Президента Хо Ши Мина. Выступая на мероприятии, директор Мемориального комплекса Президента Хо Ши Мина Ле Тхи Фыонг выразила надежду, что благодаря выставкам, экспозициям и культурным обменам греческая общественность сможет получить более всестороннее представление о жизни и революционной деятельности Президента Хо Ши Мина, а также об истории борьбы вьетнамского народа за независимость.
Кроме того, в рамках мероприятия были представлены фотографии и документы, посвящённые истории отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Грецией на различных этапах их развития, а также коллекция агитационных плакатов периода войны во Вьетнаме, воспроизведённых в крупном формате с оригиналов по инициативе первого Посла Греции во Вьетнаме Платона Алексиса Хаджимихалиса
Ещё одним важным событием программы стала презентация книги на греческом языке, включающей избранные произведения Президента Хо Ши Мина периода 1920–1969 годов. Издание подготовлено в рамках сотрудничества компании New Star Cinema и издательства “Тхезёй” при поддержке Посольства Вьетнама в Греции.
Помимо выставки, посетители смогли познакомиться с культурным пространством Вьетнама, насладиться музыкальными номерами, исполненными на традиционных вьетнамских инструментах артистами Вьетнамского культурного центра во Франции, а также попробовать блюда вьетнамской кухни, подготовленные Посольством Вьетнама в Греции и вьетнамскими ресторанами в Афинах.
Песни «Песня о Хо Ши Мине» и «Словно рядом с нами Дядюшка Хо в день великой победы» торжественно прозвучали в выставочном зале в исполнении вьетнамцев и греческих друзей, участвовавших в программе, создав атмосферу искренней гордости за Вьетнам и дружеской близости с международными друзьями.
«Дни Вьетнама в Греции – 2026» стали содержательным и значимым мероприятием, способствовавшим развитию народных обменов, продвижению образа страны, культуры и народа Вьетнама, а также дальнейшему укреплению традиционной дружбы и многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Грецией.