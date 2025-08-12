НОВОСТИ
«Вперёд вместе с Вьетнамом» - формирование здоровой среды обитания, укрепление физического здоровья
Впервые пешее мероприятие пройдёт одновременно в 34 провинциях и городах в 3321 общине, квартале и административной зоне по всей стране.
С 25 июля по 16 августа 2025 года граждане могут зарегистрировать онлайн на сайте cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn и записать свои шаги, чтобы присоединиться к путешествию с лозунгом «1 миллиард шагов к новой эре», проявив патриотизм, сократив углеродные выбросы и приблизившись к цели страны Net Zero.
Утром 16 августа 2025 года с 6:00 до 7:30 участники по всей стране в красных футболках с золотой звездой повернутся в сторону площади Бадинь, чтобы посмотреть церемонию поднятия флага, исполнить гимн и вместе пройти маршем за объединенный и могущественный Вьетнам.
Член Центрального Комитета партии и главный редактор газеты «Нянзан» Ле Куок Минь, отметил, что газета «Нянзан» активно и инициативно распространяет информацию о политике и курсах партии и государства, выступая в роли форума для людей. Газета «Нянзан» также надеется организовать множество значимых культурных, художественных, спортивных и общественных мероприятий для общества.
Совместная работа газеты «Нянзан» и МОБ в организации акции «Вперёд вместе с Вьетнамом» привела к беспрецедентному событию, направленной на создание здорового, экологичного и устойчивого Вьетнама. Эта инициатива получила широкую поддержку властей, организаций и населения. Это не только общественное физическое мероприятие, но и коллективное действие, имеющее большое политическое и социальное значение, демонстрирующее решимость всего народа объединиться, заботиться о здоровье и развиваться в новую эпоху.
МОБ поручило полиции 34 провинций и городов совместно с газетой «Нянзан» оказать содействие местным Народным комитетам в организации запуска программы в этих регионах. Местная полиция осуществляет мероприятия синхронно, сочетая их с правовой пропагандой по вопросам борьбы с преступностью, обеспечения пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, предотвращения утоплений, борьбы с наркотиками и электронными сигаретами, а также с призывом населения участвовать в движении по охране общественной безопасности, чтобы каждый шаг был весомым шагом в строительстве и защите страны. Одновременно с этим, демонстрируя зарубежным друзьям образ обновлённого, единого Вьетнама, готового вступить в новую эру развития.