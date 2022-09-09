«Волшебный Вьетнам» попал в топ-10 самых посещаемых туристами мест в мире

Золотой мост в городе Дананг. Фото: ВИА

Как отмечается на туристическом сайте thetravel.com, Вьетнам занял 9-е место среди 10 «лучших» и «удивительно дешевых» направлений в мире, наряду с такими странами, как Греция, Индия, Мексика, Лаос, Индонезия...

«Ограниченный бюджет не означает, что вы не сможете путешествовать далеко» - это первые слова статьи о не очень дорогих туристических местах в мире, которая была опубликована недавно на сайте thetravel.com.

Примечательно, что пагода Чанкуок, отражающаяся на поверхности Западного озера, является одним из самых популярных туристических направлений во Вьетнаме. О ней говорится в введении к статье о списке 10 «лучших» и «удивительно дешевых» направлений в мире.

Вьетнам занял 9-е место в этом списке. В статье рассказывается о прекрасном, но «дешевом» направлении в Юго-Восточной Азии, которым является «волшебный Вьетнам».

Автор статьи подчеркнул, что это одно из самых доступных туристических направлений, но оно не получило должной оценки. Местная еда стоит лишь несколько долларов США, а средняя цена на вкусную чашку кофе составляет только один доллар.

Помимо этого, в статье особо отмечается, что транспортные средства, такие как автобусы и поезда по всему Вьетнаму, являются самым доступным выбором в мире для тех, кто хочет путешествовать далеко и посещать каждый район этой прекрасной страны.

Что касается мест проживания, то в статье подчеркивается, что во Вьетнаме насчитывается много отелей по доступным ценам. Иллюстрацией для статьи является вид на залив Халонг с острова Бохон.

За Вьетнамом следует Лаос – другая страна Юго-Восточной Азии, которая считается привлекательным направлением для свободных туристов.

Третьим представителем Юго-Восточной Азии является Индонезия, которая заняла 9-место среди 10 «лучших» и «удивительно дешевых» направлений в мире.

Первое и второе места заняли Греция и Индия, соответственно. Остальные страны в списке – это Колумбия, Никарагуа, Мексика, Польша и Румыния.



