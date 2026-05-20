«Билетный ATM доброй воли» на линии метро Бентхань–Суойтьен начнёт работу с 5 июня
Программа «Билетный ATM доброй воли» реализуется Телевидением и радио города Хошимина (HTV) совместно с компанией «Городская железная дорога №1» (HURC1).
Модель предусматривает не выдачу наличных денег, а предоставление бесплатных поездок нуждающимся, выступая своеобразным мостом между благотворителями и людьми, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах.
Предприятия, организации и частные лица смогут участвовать в программе, заранее финансируя количество подарочных билетов метро. На сегодняшний день программе уже удалось мобилизовать фонд билетов, достаточный для предоставления от 500 до 1000 бесплатных поездок ежедневно.
По словам директора компании HURC1 Ле Минь Чиета, программа не только предоставляет бесплатные билеты на метро, но и распространяет дух взаимопомощи, укрепляет общественные связи и поощряет использование экологически чистого общественного транспорта.
Организаторы надеются, что программа будет способствовать формированию более современного, гуманного и отзывчивого Хошимина.
Пассажиры смогут получить бесплатные билеты через автоматические билетные киоски «ATM билетов доброй воли», установленные на станциях Бентхань и Автовокзал Суойтьен.
Для получения билета пассажиру необходимо использовать удостоверение личности или приложение VNeID для сканирования QR-кода, выбора маршрута и получения проездного талона.
Система будет фиксировать идентификационные данные и информацию об использовании билета для последующей сверки. Каждый человек сможет получить только один билет за один раз; повторное получение возможно не ранее чем через 30 минут.
По словам генерального директора HTV Као Ань Миня, организаторы стремятся создавать позитивные ценности для общества посредством креативных, гуманистических и обладающих широким общественным резонансом инициатив.
«ATM билетов доброй воли» продолжает дух программы «Объединимся с добрым сердцем», где каждый билет означает не только помощь в поездке, но и внимание, поддержку и заботу Хошимина о своих жителях.
После этапа привлечения и координации внебюджетных общественных ресурсов программа, как ожидается, официально начнёт работу с 5 июня.
Информация о деятельности программы, а также о порядке пожертвований и получения «билетов доброй воли» будет публиковаться организаторами на официальных каналах на станциях и на сайте Htv.vn/ATMVeNghiaTinh.