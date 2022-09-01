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НОВОСТИ

«Бездымная индустрия» трансформируется после COVID-19

На странице Infosys BPM перечислены новые тенденции в туристической индустрии после COVID-19:

Бесконтактный сервис

Компании быстро внедряют цифровые инструменты, такие как биометрия, искусственный интеллект (ИИ) и управление цифровой идентификацией, чтобы обеспечить бесперебойное самообслуживание с максимальным взаимодействием и минимальным участием человека во всех процессах.

Это не совсем инновации, но пандемия ускорила внедрение этих технологий в индустрию туризма. Технологии уже используются клиентами для бронирования билетов и регистрации в аэропорту, и теперь компании переходят к предоставлению бесконтактных услуг для всех видов деятельности, связанных с поездками.

Пересмотр структуры

Из-за воздействия пандемии COVID-19 и социального дистанцирования туристы все чаще ограничивают путешествия на самолетах. В результате компании все чаще применяют аналитику данных для оптимизации своего парка или доступности. В будущем некоторые авиакомпании могут рассмотреть возможность сокращения своего авиафлота для поддержания прибыльности. Это могло бы способствовать сотрудничеству между международными авиакомпаниями, предлагающими дальнемагистральные рейсы, и авиакомпаниями, выполняющими ближнемагистральные внутренние рейсы.

Внутренние поездки предпочтительнее

Из-за ограничений на поездки по всему миру, когда некоторые страны до сих пор не открывают свои границы для посетителей, международные поездки прекратились. Помимо роста цен на авиабилеты и отели, внутренние рейсы на короткие расстояния становятся все более привлекательными для любителей путешествий.

Пассажиры для отдыха или деловых целей обычно выбирают внутренние направления для оптимальной безопасности в разгар пандемии, избегая при этом правил карантина, которые различаются от страны к стране. Ожидается, что в будущем эта тенденция создаст спрос на региональные планы поездок, например, для азиатов, путешествующих по Азии, для европейцев, путешествующих по Европе и т. д.

Повышенная гибкость

Гибкость позволит туристическому сектору адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, и в этом может быть разница между теми, кто обанкротился, и теми, кто «пережил» кризис.

Открытые пространства

Социальное дистанцирование является экстренной мерой по предотвращению распространения COVID-19. Поэтому при выборе направления, даже когда пандемия «утихает», туристы по-прежнему склонны выбирать пространства на открытом воздухе, такие как пляжи, леса, национальные парки, заказники..., где легче соблюдать социальное дистанцирование.

Отчеты показывают, что почти 70% кемпингов на природе, экстремальных видов спорта, национальных парков и пляжей вновь открылись для туристов, по сравнению с лишь 50% закрытых пространств, таких как музеи и объекты культурного наследия.

Владельцы отелей в условиях «новой нормальности» также, как правило, предлагают варианты размещения или рабочего отпуска с высокоскоростным интернетом и удобными рабочими местами исключительно для тех, кто хочет сбежать от скуки, связанной с необходимостью работать из дома в течение длительного времени.

Ожидается также, что эта новая тенденция приведет к созданию новых услуг для удовлетворения потребностей клиентов, которые хотят изменить такие рабочие места.

ВИА

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