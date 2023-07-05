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«Бездымная индустрия» провинции Киенжанг сильно восстанавливается
Заместитель директора Департамента туризма провинции Нгуен Тхи Тхань поделился, что с начала года совместно с компетентными секторами Департамент реализует меры по стимулированию туризма, связанные с повышением качества продуктов, услуг, с целью восстановления и развития сектора. С такой целью провинция внедряет цифровизацию данных в сфере туризма, помогая туристическим предприятиям ускорить цифровую трансформацию
Киенжанг поддерживает связи и развивает отношения с провинциями на западе дельты Меконга, Хошимином, Ханоем и другими ключевыми туристическими регионами страны. Провинция хорошо организует мероприятия по продвижению, рекламе и представлению туризма, программы сотрудничества с рядом провинций и городов Королевства Камбоджа и Таиланда для соединения туристического маршрута южного прибрежного коридора.
Провинция мобилизует предприятия для участия в ярмарках, конференциях, связях по продвижению туризма, проводимых внутри и за пределами провинции, для представления и продвижения туристических продуктов, услуг и бизнес-брендов. Сектор туризма координировал организацию делегаций Famtrip для туристических предприятий из Китая для изучения достопримечательностей Фукуока.
Руководители Департамента туризма Киенжанг подчеркнули, что транспортная пропускная способность основных туристических районов провинции была усилена, материально-технические объекты, особенно базы размещения туристов, хорошо инвестируются, удовлетворяя потребности туристов. Туристическая деятельность изменилась хорошо и эффективно, многие учреждения быстро восстановились, качество улучшилось, туристические продукты и услуги стали все более и более привлекательными для туристов, а человеческие ресурсы для туризма совершенствовались с точки зрения опыта, профессионализма и навыков.
Провинция стремится принять более 8,6 млн посетителей в 2023 году (на 14% больше, чем в 2022 году), в том числе 483.000 иностранных (рост на 116). Общий доход от туризма составляет около 15.370 миллиардов донгов (рост на 45%).
Заместитель директора департамента туризма Нгуен Тьи Тхань сообщил, что провинция направляет инвестиционные ресурсы на строительство инфраструктуры, технических туристических объектов. Департамент продолжает изучать туристические продукты, предлагать политику стимулирования инвестиций, создавать благоприятную и открытую инвестиционную среду для туристического бизнеса, повышать качество и разнообразие туристических продуктов, удовлетворяя растущие потребности туристов. Департамент координирует свои действия с соответствующими функциональными секторами, чтобы предложить решения по стабилизации стоимости авиабилетов на Фукуок.
Провинция заинтересована в поддержке деятельности Ассоциации туризма Киенжанг, внедрении решений и программ для стимулирования туристического спроса, содействии продвижению туризма, распространении информации о туристических направлениях в провинции, привлечении местных и иностранных туристов в провинцию. Киенжанг продвигает связи и сотрудничество в области развития туризма с местными и зарубежными провинциями и городами в связи с реализацией программ сотрудничества в области развития туризма между городом Хошимин и 13 провинциями в дельте Меконга. Провинция организовала Международный фестиваль воздушных шаров и параглайдинга на Фукуоке, координируя прием местных и иностранных делегаций Famtrip и Presstrip для ознакомления с местным туризмом...