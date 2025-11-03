Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

17-я Международная научная конференция по вопросам Восточного моря

3 ноября в городе Дананг открылась 17-я Международная научная конференция по вопросам Восточного моря на тему «Единство в условиях неопределённости», организованная Дипломатической академией Вьетнама совместно с партнёрскими учреждениями.
Общий вид конференцци. Фото: ВИА
В конференции приняли участие доктор Нгуен Мань Кыонг, член ЦК КПВ, заместитель министра иностранных дел; доцент, доктор Ле Хай Бинь, кандидат в члены ЦК КПВ, постоянный заместитель министра культуры, спорта и туризма, а также около 50 ведущих экспертов Вьетнама, региона и мира; более 300 делегатов, включая 11 послов из почти 40 стран и территорий, и свыше 200 участников в онлайн-формате.

Открывая конференцию, доктор Нгуен Хунг Шон, директор Дипломатической академии Вьетнама, отметил, что за 16 лет проведения международная конференция по вопросам Восточного моря стала важной площадкой для развития и диалога, способствующей укреплению мира, стабильности и процветания не только в регионе Восточного моря, но и в глобальном морском пространстве.

В условиях стремительных и непредсказуемых изменений мировой обстановки диалог становится как никогда необходимым для укрепления взаимопонимания, построения доверия, минимизации рисков и устранения двусмысленностей, вызванных ошибочными расчётами или недопониманием. Диалог способствует укреплению общего понимания «правил игры» и норм поведения, соединяя государства и сообщества в регионе и мире.

В своём вступительном выступлении заместитель министра иностранных дел доктор Нгуен Мань Кыонг высоко оценил выбор темы конференции «Единство в условиях неопределённости», подчеркнув, что она отражает современную реальность и общее стремление государств. Он отметил, что даже в условиях неопределённости сохраняются возможности для укрепления сплочённости на основе диалога, сотрудничества и соблюдения международного права. Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, самодостаточности, мира, сотрудничества и развития, придавая особое значение поддержанию региональной стабильности и роли международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Вьетнам привержен мирному урегулированию споров, укреплению доверия и ответственному управлению разногласиями, готов сотрудничать со всеми партнёрами ради того, чтобы общие морские пространства были морями мира, стабильности и процветания. Страна гордится тем, что входит в число первых 60 государств, ратифицировавших Соглашение о сохранении биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции (BBNJ), подтверждая тем самым устойчивую приверженность международному праву и многосторонности.

Выступая на конференции, госпожа Сима Малхотраm , заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Индо-Тихоокеанского региона, одновременно заместитель министра образования Соединённого Королевства отметила, что Восточное море играет важную роль в морской торговле, обеспечении средств к существованию и процветании региона. Недавние опасные инциденты в акватории вызывают серьёзную обеспокоенность из-за риска обострения напряжённости. Великобритания осуждает агрессивные действия и любые попытки подорвать международное право, подчёркивая необходимость мирного урегулирования споров в соответствии с UNCLOS. Она поддерживает центральную роль АСЕАН в обеспечении стабильности в регионе, а также Инициативу АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону и Морское видение АСЕАН. Великобритания продолжит поддержать переговорный процесс по Кодексу поведения в Восточном море (COC), в котором COC должен уважать UNCLOS и отражать законные интересы всех сторон. Великобритания продолжит демонстрировать свою приверженность миру и стабильности в регионе и Восточном море, сохранять военно-морское присутствие и укреплять сотрудничество с партнерами в регионе.

17-я Международная конференция по вопросам Восточного моря проходит 3–4 ноября и сосредоточена на обсуждении текущей ситуации в акватории, стратегического соперничества великих держав, тенденций развития морских технологий, роли АСЕАН и значения UNCLOS для обеспечения стабильности на море.

Новой особенностью конференции в этом году стала специальная сессия — диалог послов иностранных государств во Вьетнаме на тему «Совместная ответственность ради мира». На полях конференции также проходит программа «Молодёжное лидерство» с особой сессией «Сила молодого поколения: укрепление единства и преодоление неопределённости», отражающая живую энергию нового поколения исследователей вопросов Восточного моря.

ВИА/ИЖВ

