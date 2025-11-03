НОВОСТИ
17-я Международная научная конференция по вопросам Восточного моря
Открывая конференцию, доктор Нгуен Хунг Шон, директор Дипломатической академии Вьетнама, отметил, что за 16 лет проведения международная конференция по вопросам Восточного моря стала важной площадкой для развития и диалога, способствующей укреплению мира, стабильности и процветания не только в регионе Восточного моря, но и в глобальном морском пространстве.
В условиях стремительных и непредсказуемых изменений мировой обстановки диалог становится как никогда необходимым для укрепления взаимопонимания, построения доверия, минимизации рисков и устранения двусмысленностей, вызванных ошибочными расчётами или недопониманием. Диалог способствует укреплению общего понимания «правил игры» и норм поведения, соединяя государства и сообщества в регионе и мире.
В своём вступительном выступлении заместитель министра иностранных дел доктор Нгуен Мань Кыонг высоко оценил выбор темы конференции «Единство в условиях неопределённости», подчеркнув, что она отражает современную реальность и общее стремление государств. Он отметил, что даже в условиях неопределённости сохраняются возможности для укрепления сплочённости на основе диалога, сотрудничества и соблюдения международного права. Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, самодостаточности, мира, сотрудничества и развития, придавая особое значение поддержанию региональной стабильности и роли международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). Вьетнам привержен мирному урегулированию споров, укреплению доверия и ответственному управлению разногласиями, готов сотрудничать со всеми партнёрами ради того, чтобы общие морские пространства были морями мира, стабильности и процветания. Страна гордится тем, что входит в число первых 60 государств, ратифицировавших Соглашение о сохранении биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции (BBNJ), подтверждая тем самым устойчивую приверженность международному праву и многосторонности.
Выступая на конференции, госпожа Сима Малхотраm , заместитель министра иностранных дел Великобритании по делам Индо-Тихоокеанского региона, одновременно заместитель министра образования Соединённого Королевства отметила, что Восточное море играет важную роль в морской торговле, обеспечении средств к существованию и процветании региона. Недавние опасные инциденты в акватории вызывают серьёзную обеспокоенность из-за риска обострения напряжённости. Великобритания осуждает агрессивные действия и любые попытки подорвать международное право, подчёркивая необходимость мирного урегулирования споров в соответствии с UNCLOS. Она поддерживает центральную роль АСЕАН в обеспечении стабильности в регионе, а также Инициативу АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону и Морское видение АСЕАН. Великобритания продолжит поддержать переговорный процесс по Кодексу поведения в Восточном море (COC), в котором COC должен уважать UNCLOS и отражать законные интересы всех сторон. Великобритания продолжит демонстрировать свою приверженность миру и стабильности в регионе и Восточном море, сохранять военно-морское присутствие и укреплять сотрудничество с партнерами в регионе.
17-я Международная конференция по вопросам Восточного моря проходит 3–4 ноября и сосредоточена на обсуждении текущей ситуации в акватории, стратегического соперничества великих держав, тенденций развития морских технологий, роли АСЕАН и значения UNCLOS для обеспечения стабильности на море.
Новой особенностью конференции в этом году стала специальная сессия — диалог послов иностранных государств во Вьетнаме на тему «Совместная ответственность ради мира». На полях конференции также проходит программа «Молодёжное лидерство» с особой сессией «Сила молодого поколения: укрепление единства и преодоление неопределённости», отражающая живую энергию нового поколения исследователей вопросов Восточного моря.