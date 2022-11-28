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17-е заседание Постоянный комитет НС состоится 28 ноября
Председатель НС Выонг Динь Хюэ будет присутствовать и произнесет вступительную речь на мероприятии, а также вместе со своими заместителями по очереди будет модератором заседания.
На этом заседании Постоянный комитет НС рассмотрит: освоение инвестиционного капитала для развития центрального бюджета в период 2021-2025 гг. оставшегося после трех национальных целевых программ и добавление иностранного капитала к национальной целевой программе по строительству новой сельской местности в период 2021-2025 гг.; повторную корректировку плана заемного капитала на 2022 год для населенных пунктов.
Постоянный комитет НС даст мнения по итогам 4-й сессии и первоначальные заключения по подготовке 2-й внеочередной сессии, 5-й сессии НС.
Также на заседании Постоянный комитет НС даст мнения по подписанию соглашения между правительством Вьетнама и правительством США об условиях ремонта, строительства и обслуживания зданий, связанных с объектами дипломатических и консульских учреждений двух сторон