17 вьетнамских университетов вошли в рейтинг URAP

10 лучших вьетнамских университетов в рейтинге URAP 2022. (Фото: cafef.vn/)

Рейтинг университетов по академической успеваемости (URAP) турецкой некоммерческой организации отметил 17 вьетнамских университетов за их выдающиеся академические успехи во всем мире в 2022 году.

Соответственно, Университет Тон Дык Тханг из Хошимина занял 427-е место, Университет Зюй Тан - 446-е, Вьетнамский национальный университет в Хошимине – 1.013-е, а Вьетнамский национальный университет в Ханое – 1.104-е.

Среди других университетов были Ханойский медицинский университет (1.235-е место), Ханойский технологический университет (1.379-е место), Университет Нгуен Тат Тхань (1.526-е место), Университет Хюэ (2.178-е место), Технологический университет в Хошимине (2.203-е место) и Университет Кантхо (2.291 место).

В прошлом году во Вьетнаме было 12 университетов в списке URAP. Пять новых университетов, вошедших в рейтинг 2022 года, — это Университет Тхай Нгуен, Технологический университет в Хошимине, Промышленный университет в Хошимине, Технический и образовательный университет в Хошимине и Ирригационный Университет.

Примечательно, что университеты Зюй Тан и Тон Дык Тханг вошли в число 500 лучших университетов мира.

Рейтинговая система URAP фокусируется на академическом качестве. Группа собрала данные о 3.000 высших учебных заведений (ВУЗ), что составляет примерно 12% всех ВУЗов мира.

Для более чем 3.000 оцениваемых университетов и учебных заведений рейтинг составляется на основе нескольких критериев, ориентированных на академическую успеваемость.

Общий балл каждого вуза основан на его эффективности по нескольким показателям, включая текущую научную продуктивность, влияние исследований, качество исследований и международное признание.

В этом году Гарвардский университет США занял 1-е место в списке, за ним следуют канадский университет Торонто, английский Университетский колледж Лондона и американский Стэнфордский университет.



