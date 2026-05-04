НОВОСТИ
1,68 млн пассажиров воспользовались воздушным транспортом в период праздничных дней
В том числе внутренние перевозки составили 675,14 тыс. пассажиров и 3,4 тыс. тонн грузов, снизившись на 7,5% по пассажирам и на 11,6% по грузам. Международные перевозки достигли более 1 млн пассажиров и 24,05 тыс. тонн грузов, увеличившись на 10% по пассажирам и на 10,6% по грузам.
Что касается вьетнамских авиакомпаний, общий объём перевозок составил 1,03 млн пассажиров и 7,9 тыс. тонн грузов, что соответствует снижению на 7,3% по пассажирам и росту на 3,5% по грузам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них внутренние перевозки составили 675,14 тыс. пассажиров и 3,4 тыс. тонн грузов (снижение на 7,5% по пассажирам и на 11,6% по грузам). Международные перевозки составили 356,71 тыс. пассажиров и 4,49 тыс. тонн грузов (снижение на 6,8% по пассажирам и рост на 19,1% по грузам).
В период праздничных выходных по состоянию на конец дня 2 мая вьетнамские авиакомпании выполнили 4 748 вылетов. В частности, число рейсов, выполненных по расписанию (OTP), составило 4 062, что соответствует среднему показателю пунктуальности 85,6%. За этот период было отменено 56 рейсов.
Управление гражданской авиации Вьетнама отметило, что рынок авиаперевозок в период праздников продемонстрировал высокий рост международного пассажиропотока, тогда как объём внутренних перевозок несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом.
Начальник Управления гражданской авиации Вьетнама Уонг Вьет Зунг отметил, что в целом эксплуатация авиаперевозок в период праздников в честь Дня поминовения королей Хунгов и 30 апреля – 1 мая 2026 года проходила безопасно, качество обслуживания было сохранено и обеспечено. Показатель пунктуальности превышал 80% на протяжении всех дней с начала праздничного периода.
По словам руководителя Управления, в период праздников все подразделения авиационной отрасли строго и в полном объёме выполняли дежурные обязанности, поддерживали контроль и надзор за обеспечением авиационной безопасности, безопасности полётов и качества обслуживания; обеспечивали непрерывную и бесперебойную эксплуатационную деятельность.
Возникавшие вопросы в аэропортах и авиаузлах решались компетентными органами в соответствии с установленными полномочиями; не возникло ситуаций, влияющих на безопасность эксплуатации. Обслуживание пассажиров задержанных и отменённых рейсов осуществлялось в соответствии с действующими нормами.