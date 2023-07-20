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16-я международная выставка по электротехнике открывается в городе Хошимин
В трехдневных мероприятиях принимают участие около 350 ведущих отечественных и международных предприятий из Китая, Германии, Франции, США, Японии и Республики Корея, среди прочих, с 500 стендами.
На выставке представлены оборудование и системы для выработки электроэнергии, интеллектуальное электрооборудование и технологии, электрооборудование, возобновляемая и зеленая энергетика, а также услуги и решения в области электротехники.
Нгуен Тхи Ким Нгок, заместитель председателя городского Департамента промышленности и торговли, отметила, что предприятия города Хошимин способствуют развитию производства, бизнеса и исследований в области энергосберегающей продукции, а также разработке новых и экологически чистых возобновляемых источников энергии.
Выставки предоставляют бизнес-сообществу возможность усилить продвижение торговли и передачу технологий, а также способствуют повышению осведомленности населения и потребителей об экономичном и эффективном использовании энергии, добавила она.
До Тхань Хай, заместитель министра промышленности и торговли, отметил, что правительство разработало и обнародовало механизмы стимулирования развития чистых и возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика и биомасса, с помощью ряда приоритетных механизмов и политик, а также прорывных мер, которые, как ожидается, создадут мощную движущую силу для развития этой области во Вьетнаме.