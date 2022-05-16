Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

16 мая во Вьетнаме зарегистрировано 1.550 новых случаев заражения COVID-19

16 мая во Вьетнаме было зарегистрировано 1.550 новых случаев заболевания COVID-19, что на 46 меньше, чем днем ​​ранее, и два случая смерти.

По последним данным, общее количество заболевших в стране на данный момент составляет 10.698.180 человек.

Среди новых случаев заражения только два были завозными, а остальные — местного заражения.

Столица Ханой снова зафиксировала наибольшее количество инфекций - 437, за ней следуют северные провинции Бакнинь и Йенбай с 98 и 76 случаями.

В пятнадцати провинциях и городах не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 в этот день.

В результате двух смертей число погибших от COVID-19 во Вьетнаме достигло 43.067 человек, что составляет 0,4% от общего числа случаев.

16 мая в общей сложности 4.723 пациента были полностью выздоровели, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.359.763 человек.

На сегодняшний день в стране введено более 217 млн доз вакцины против COVID-19, из них более 2,5 млн – детям в возрасте от 5 до 11 лет.

ВИА

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