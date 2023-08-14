НОВОСТИ
150 пар установят рекорд массовых свадеб во Вьетнаме
По словам организаторов мероприятия, массовая свадьба проводится уже 13 лет подряд и оказала поддержку более чем 1000 парам, которые являются рабочими и не могут позволить себе свадьбу из-за финансовых трудностей.
В этом году в церемонии также примут участие и другие группы населения, такие как учителя, демобилизованные солдаты и т.д., приехавшие из Хошимина и других близлежащих районов.
Им будут бесплатно предоставлены обручальные кольца, услуги визажиста, свадебные подарки, фотографии и пакеты медицинскогообследования. Тем, кто испытывает большие финансовые трудности, будет оказана помощь в получении жилья.