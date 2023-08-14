Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

150 пар установят рекорд массовых свадеб во Вьетнаме

Ожидается, что 150 пар молодожёнов установят новый рекорд Вьетнама по самому большому числу участников массовой свадьбы, которая состоится 15 октября. Ожидается, что 150 пар молодожёнов установят новый рекорд Вьетнама по самому большому числу участников массовой свадьбы, которая состоится 15 октября.

По словам организаторов мероприятия, массовая свадьба проводится уже 13 лет подряд и оказала поддержку более чем 1000 парам, которые являются рабочими и не могут позволить себе свадьбу из-за финансовых трудностей.

В этом году в церемонии также примут участие и другие группы населения, такие как учителя, демобилизованные солдаты и т.д., приехавшие из Хошимина и других близлежащих районов.

Им будут бесплатно предоставлены обручальные кольца, услуги визажиста, свадебные подарки, фотографии и пакеты медицинскогообследования. Тем, кто испытывает большие финансовые трудности, будет оказана помощь в получении жилья.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top