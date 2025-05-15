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НОВОСТИ

15% потребителей во Вьетнаме обращаются к ИИ за советом перед совершением покупок

Согласно исследованию сезонных праздничных покупок, проведённому по заказу компании Meta, 15% вьетнамских потребителей использовали искусственный интеллект для поиска идей перед покупками.

Meta отмечает, что Вьетнам демонстрирует самый высокий уровень внедрения ИИ среди всех изученных рынков, что отражает сильную готовность к восприятию инноваций. Такая открытость создаёт возможность для бизнеса — формировать персонализированный клиентский опыт с поддержкой ИИ.

Эти результаты показывают, что вьетнамские потребители устанавливают новые глобальные стандарты по интеграции ИИ в повседневную жизнь. В то же время, по данным отчёта Deloitte "AI for Business", 93% опрошенных вьетнамских компаний уже применяют как минимум один инструмент искусственного интеллекта для коммуникации и взаимодействия с клиентами.

ВИА/ИЖВ

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