15-й рабочий день третьей сессии Национального Собрания 15-го созыва

10 июня Национальное собрание 15-го созыва провело 15-й рабочий день третьей сессии для обсуждения ряда ключевых дорожных проектов и конкретных механизмов развития центральной провинции Кханьхоа.

Утром в центре обсуждения были кольцевая дорога № 4 Ханоя и кольцевая дорога № 3 Хошимина.

Позже депутаты НС также рассмотрели инвестиционную политику для автомагистрали Чаудок-Кантхо-Шокчанг (этап 1) в дельте Меконга, автомагистрали Кханьхоа-Буонматхуот (этап 1) в центральном высокогорных регионах и шоссе Биенхоа-Вунгтау (этап 1) в южном регионе.

Во второй половине дня на обсуждение был вынесен проект постановления о ряде экспериментальных механизмов и политик развития провинции Кханьхоа.

После выходных НС возобновит работу 13 июня. Как и планировалось, утром НС рассмотрит законопроект о диспансеризации и лечении (доработанный). Обсуждение будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НС.

Во второй половине дня НС проведет голосование по постановлению о программе строительства законов и указов на 2023 год и корректировке программы строительства законов и указов на 2022 год. После этого на обсуждение будет вынесен проект закона об инспекции (пересмотренный).