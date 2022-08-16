15 августа зафиксировано 1.695 новых случаев COVID-19, смертей нет

Согласно Министерству здравоохранения, за последние 24 часа в целом по стране зарегистрировано 1.695 новых случаев заболевания COVID-19, что более чем на 200 случаев больше, чем в предыдущий день.

С начала эпидемии во Вьетнаме зарегистрировано 11.367.479 случаев заражения.

За день 9.257 пациентов выздоровели и общее количество вылеченных случаев до сих пор составляет 10.029.826 человек. С другой стороны 124 пациентов находится на тяжелом состоянии и подклчючены к ИВЛ.

Общее число смертей от COVID-19 во Вьетнаме на данный момент составляет 43.098 человек, что составляет 0,4% от общего числа заражений.

14 августа было введено 152.167 доз вакцины против COVID-19, таким образом, общее количество введенных доз вакцины составило 251.456.299 доз, в том числе и для детей с 5 лет.