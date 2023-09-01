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НОВОСТИ

144 гольфиста примут участие в Открытом чемпионате BRG по гольфу в Дананге 2023 года

Открытый чемпионат BRG по гольфу Дананг 2023 – это первый турнир Asian Development Tour (Азиатский тур развития) во Вьетнаме, который пройдет в центральном прибрежном городе с 31 августа по 2 сентября, в нем примут участие 144 профессиональных гольфиста. Открытый чемпионат BRG по гольфу Дананг 2023 – это первый турнир Asian Development Tour (Азиатский тур развития) во Вьетнаме, который пройдет в центральном прибрежном городе с 31 августа по 2 сентября, в нем примут участие 144 профессиональных гольфиста.

Среди них 24 вьетнамца и 120 иностранцев из Таиланда, Малайзии, Филиппин, Республики Корея, Японии, Австралии, Индии, Китая и других стран.

Турнир пройдет в формате индивидуальной игры в три раунда. Квалификаторы будут определены после двух раундов игры. Общий призовой фонд в этом году составит 100.000 долларов США, что на 25.000 долларов США больше, чем в 2022 году.

Чемпионат будет транслироваться в прямом эфире на golfnews.vn, по Вьетнамскому кабельному телевидению VTV о гольфе и на странице в Facebook Danang Fantasticity. Ожидается, что в течение трехдневных соревнований будет выпущено 4500 билетов, что позволит болельщикам стать свидетелями первоклассных выступлений международных профессиональных игроков в гольф.

На пресс-конференции, посвященной этому событию, 30 августа заместитель директора городского Департамента культуры и спорта Нгуен Чонг Тхао заявил, что проведение турнира призвано способствовать продвижению Дананга как ведущего места проведения мероприятий и фестивалей в Азии и формированию имиджа города как дружелюбного и гостеприимного туристического направления./

ИЖВ/ВИА

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