НОВОСТИ
144 гольфиста примут участие в Открытом чемпионате BRG по гольфу в Дананге 2023 года
Среди них 24 вьетнамца и 120 иностранцев из Таиланда, Малайзии, Филиппин, Республики Корея, Японии, Австралии, Индии, Китая и других стран.
Турнир пройдет в формате индивидуальной игры в три раунда. Квалификаторы будут определены после двух раундов игры. Общий призовой фонд в этом году составит 100.000 долларов США, что на 25.000 долларов США больше, чем в 2022 году.
Чемпионат будет транслироваться в прямом эфире на golfnews.vn, по Вьетнамскому кабельному телевидению VTV о гольфе и на странице в Facebook Danang Fantasticity. Ожидается, что в течение трехдневных соревнований будет выпущено 4500 билетов, что позволит болельщикам стать свидетелями первоклассных выступлений международных профессиональных игроков в гольф.
На пресс-конференции, посвященной этому событию, 30 августа заместитель директора городского Департамента культуры и спорта Нгуен Чонг Тхао заявил, что проведение турнира призвано способствовать продвижению Дананга как ведущего места проведения мероприятий и фестивалей в Азии и формированию имиджа города как дружелюбного и гостеприимного туристического направления./