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14-я Международная конференция по Восточному морю: Восточное море сталкивается со многими изменениями и проблемами
Оценивая ситуацию в Восточном море и регионе, мнения считали, что в условиях неожиданных изменений в мире ситуация в Восточном море была относительно спокойной, но лишь временной. По мнению ученых, ситуация с безопасностью в регионе и Восточном море проявляется в двух аспектах, с одной стороны, в отношении стран, граничащих с Восточным морем, а с другой стороны, в связи с конкуренцией между крупными державами.
Ученые считали, что на Восточное море влияет множество факторов, таких как: геополитический контекст в мире и в регионе, расчеты великих держав и конкуренция великих держав. Геополитические изменения в мире и в некоторых регионах, состояние отношений между крупными странами привели к изменению представлений, политики и способов урегулирования отношений с крупными странами со стороны стран и организаций, таких как АСЕАН, Европейский союз.
Многие выступавшие подтвердили, что регион Индийского и Тихого океанов в целом и Восточное море в частности все больше вызывают озабоченность многих стран мира. Многие страны, такие как Великобритания, Франция, Индия и т. д., или такие организации, как Европейский Союз, активно запустили свои собственные стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе и подтвердили свою приверженность расширению участия в регионе.
Спикеры и делегаты уделили время обсуждению тенденций субмногосторонних и многосторонних связей, включая механизмы, возглавляемые АСЕАН. Однако ученые не согласны с влиянием субмногосторонних механизмов сотрудничества на центральную роль АСЕАН.
На семинаре, посвященном 40-летию подписания Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) и 20-летию подписания АСЕАН и Китаем Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC).
Оценивая ценность Декларации DOC, многие ученые говорили, что DOC является важным достижением между АСЕАН и Китаем, показывающим, что стороны могут сотрудничать, чтобы найти точки соприкосновения ради общих целей несмотря на различия. Достижение декларации DOC означает начало совместных усилий по развитию сотрудничества в регионе и является основой для процесса консультаций по Кодексу поведения в Восточном море в будущем.
Выступая на закрытии конференции, и.о. директора Дипломатической академии Фам Лан Зунг высоко оценила активное и увлеченное участие делегатов, качество дискуссий. В течение двух дней шли 8 сеансов дискуссий, одно вводное заседание, зачитаны почти 40 докладов и даны более 160 комментариев и вопросов, что показало, что Восточное море не закрытое море, а играет центральную, связующую роль Индийского и Тихого океанов. Восточное море сталкивается со многими изменениями и проблемами, связанными с общей ситуацией в мире и регионе.
Тем не менее, г-жа Фам Лан Зунг сказала, что помимо проблем, все еще можно увидеть положительные сигналы и усвоить ценные идеи и предложения для решения трудностей и проблем. В ближайшее время региональное и международное сообщество должно продолжать соблюдать международное право и обеспечивать верховенство права, верить в многосторонние, гибкие и творческие каналы сотрудничества и пространства, чтобы превратить Восточное море в мирное море, помогая странам сосредоточиться на устойчивом восстановлении.