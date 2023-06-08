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14-й рабочий день пятой сессии НС 15-го созыва
Сессия транслировалась в прямом эфире по национальным теле- и радиоканалам, а также по телеканалу Национального собрания.
В первой половине дня министр-председатель Комитета по делам этнических меньшинств подробно ответил на вопросы, касающиеся вопросов, входящих в его компетенцию. Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг дал дополнительные разъяснения.
Завершая дебаты, председатель НС Выонг Динь Хюэ обратился к правительству, министру-председателю, а также министрам и руководителям соответствующих ведомств с просьбой решительно претворять в жизнь, изданные Политбюро, Национальным собранием и Правительством по этническим вопросам, мобилизовать ресурсы для социально-экономического развития горных районов, где проживают этнические меньшинства, и в ближайшее время завершить пересмотр, дополнение и изменение списка хутор, испытывающих крайние трудности, на период 2021-2025 годов.
Им также было предложено эффективно реализовать национальную целевую программу социально-экономического развития населенных этническими меньшинствами и горных районов на 2021-2030 годы.
Затем перед законодательным органом выступил министр науки и технологий Хюинь Тхань Дат. Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха, министр финансов Хо Дык Фок, министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг и министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан также дали ответы на соответствующие вопросы.
В своем заключительном слове на дебатах председатель НС предложил правительству, министру науки и технологий и другим заинтересованным министрам эффективно реализовать стратегию развития науки, технологий и инноваций и согласованно реализовать национальные научно-технологические программы к 2030 году, поощряя при этом вовлечение различных секторов экономики в научно-технологические услуги и активизируя коммуникационную работу по повышению роли науки и технологий.
В тот же день министр транспорта Нгуен Ван Тханг ответил на вопросы по вопросам, входящим в его компетенцию, сосредоточившись на транспортной инфраструктуре и регистрации транспортных средств.