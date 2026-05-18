136-летие со дня рождения Президента Хо Ши Мина: "Возвращение к истокам по следам Президента Хо Ши Мина" в Лаосе
Нынешняя акция "Возвращение к истокам по следам Президента Хо Ши Мина" проходит в особом политическом контексте, когда народы Вьетнама и Лаоса недавно совместно пережили важнейшие политические события, открывшие новый этап развития для каждой страны.
16 мая в историко-мемориальном комплексе имени Президента Хо Ши Мина в деревне Сиенгванг, уезд Нонгбок, провинция Кхаммуан, Партийный комитет во Вьентьяне торжественно организовал церемонию возложения цветов и благовоний в знак глубокого уважения и признательности великому вождю и гениальному лидеру вьетнамского народа, большому другу народов Лаоса. В мероприятии приняли участие более 120 делегатов во главе с Послом Вьетнама в Лаосе Нгуен Минь Тамом. Также присутствовали многочисленные кадры и члены Партии Посольства Вьетнама в Лаосе, представители учреждений при Посольстве Вьетнама в Лаосе, а также представители вьетнамской общины, проживающие, обучающиеся и работающие в Лаосе.
Лаосскую сторону представляли товарищ Маньюен Кхинсамон, член Постоянного бюро провинциального партийного комитета, заместитель председателя Администрации провинции Кхаммуан, а также руководители профильных ведомств и сотрудники администрации мемориального комплекса.
В торжественной атмосфере исторического комплекса, перед памятью Президента Хо Ши Мина, делегации двух стран с глубоким почтением возложили цветы и благовония и почтили память великого лидера минутой молчания. Именно он вместе с предшественниками лаосской революции заложил прочный фундамент боевого союза Вьетнама и Лаоса.
После церемонии делегация осмотрела выставочное пространство мемориального комплекса. Благодаря фотографиям, ценным экспонатам и трогательным рассказам о революционной деятельности Президента Хо Ши Мина в Лаосе под псевдонимом "Тхау Тин" в конце 1920-х годов участники смогли глубже понять его жертвы, трудности и тесную связь с лаосским народом. Эти живые свидетельства пробудили чувство гордости и глубокую ответственность в каждом вьетнамце.
В тот же день, 16 мая, делегация также торжественно провела церемонию возложения цветов и благовоний у Монумента боевого союза Вьетнама и Лаоса в провинции Кхаммуан. Перед величественным мемориалом представители двух стран почтили минутой молчания память павших героев, отдавших свою кровь и жизнь за независимость и свободу двух народов.
Ранее, во второй половине дня 15 мая, в рамках акции "Возвращение к истокам по следам Президента Хо Ши Мина" в Центральном Лаосе делегация организовала церемонию возложения цветов и благовоний в Историко-мемориальном комплексе Президента Хо Ши Мина в провинции Саваннакхет. Именно здесь в 1929 году Президент Хо Ши Мин начал создавать революционные базы, изучать политическую, экономическую и социальную ситуацию для служения делу национально-освободительной революции как во Вьетнаме, так и в Лаосе. Путь Президента Хо Ши Мина в "Стране миллиона слонов" стал живым свидетельством его высоких идеалов служения народу и Родине, всей жизни, посвящённой борьбе за независимость нации и свободу соотечественников, а также проявлением чистого и возвышенного духа пролетарского интернационализма.
Также в Саваннакхете делегация возложила цветы и благовония к памятнику Президенту Кайсон Фомвихану — любимому лидеру Партии и народа Лаоса, который вместе с Президентом Суфанувонгом и Президентом Хо Ши Мином заложил прочный фундамент отношений Вьетнама и Лаоса. Эти великие отношения дружбы выдержали все испытания временем и стали бесценным общим достоянием, уникальным примером верности и искренности в истории международных отношений.