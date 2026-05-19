НОВОСТИ
136-летие со дня рождения Президента Хо Ши Мина: Руководители Партии и Государства возложили венки и почтили память Президента Хо Ши Мина
В церемонии также приняли участие бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывший Президент государства Лыонг Кыонг; бывший Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь; бывший постоянный член Секретариата Чан Куок Выонг, а также члены Политбюро, секретари ЦК КПВ, заместители Президента государства, заместители Председателя НС, заместители Премьер-министра Правительства, руководители Партии и Государства, руководители центральных отделов, министерств, ведомств и общественных организаций.
На венке делегации была надпись: «Вечная память великому Президенту Хо Ши Мину».
Затем делегация Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) во главе с членом Политбюро, секретарём ЦК КПВ, председателем Центрального комитета ОФВ Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай возложила венок и посетила Мавзолей Президента Хо Ши Мина.
Перед светлой памятью Президента Хо Ши Мина руководители Партии и Государства выразили глубокое уважение и бесконечную благодарность дядюшке Хо - основателю и воспитателю нашей Партии, а также за его огромный вклад в славное революционное дело Партии и народа Вьетнама. Следуя революционному пути, намеченному Президентом Хо Ши Мином, Партия при любых обстоятельствах неизменно придерживается цели национальной независимости в сочетании с социализмом, творчески применяет и развивает марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина, постоянно укрепляя руководящую роль и боеспособность для успешного осуществления всестороннего и синхронного обновления страны.
Продолжая реализовывать идеологию и мораль Президента Хо Ши Мина в новый революционный период, партийные комитеты, партийные организации, органы власти и общественные организации активно и эффективно выполняют директиву Политбюро №05-CT/TW, способствуя успешной реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда и вступлению страны в новую эпоху развития.
После посещения Мавзолея Президента Хо Ши Мина делегация ЦК КПВ, Президента государства, НС и Правительства, а также делегация Центрального комитета ОФВ возложили венки и воскурили благовония в память о павших героях у Мемориала павшим героям на улице Бакшон.
В торжественной атмосфере участники почтили память лучших сыновей народа, не пожалевших крови и жизни, мужественно сражавшихся и погибших за дело национального освобождения, за независимость и свободу Родины, за счастье народа. На венке делегации была надпись: «Вечная память павшим героям».
В то же утро делегации Центральной военной комиссии - Министерства национальной обороны Вьетнама; Центрального партийного комитета общественной безопасности - Министерства общественной безопасности; Партийного комитета, Народного совета и Народного комитета города Ханоя также возложили венки, посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина и почтили память павших героев.