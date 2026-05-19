Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

136-летие со дня рождения Президента Хо Ши Мина: Руководители Партии и Государства возложили венки и почтили память Президента Хо Ши Мина

По случаю 136-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина (19 мая 1890 года - 19 мая 2026 года) утром 19 мая делегация Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президента государства, Национального собрания (НС) и Правительства возложила венок и посетила Мавзолей Президента Хо Ши Мина, а также воскурила благовония в память о павших героях у Мемориала павшим героям на улице Бакшон в Ханое.
  Делегация руководителей и бывших руководителей Партии и Государства во главе с Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом возложила венок и посетила Мавзолей Президента Хо Ши Мина. Фото: ВИА  
В церемонии приняли участие члены Политбюро: Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам; Премьер-министр Ле Минь Хынг; Председатель НС Чан Тхань Ман; постоянный член Секретариата Чан Кам Ту.

В церемонии также приняли участие бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; бывший Президент государства Лыонг Кыонг; бывший Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь; бывший постоянный член Секретариата Чан Куок Выонг, а также члены Политбюро, секретари ЦК КПВ, заместители Президента государства, заместители Председателя НС, заместители Премьер-министра Правительства, руководители Партии и Государства, руководители центральных отделов, министерств, ведомств и общественных организаций.

На венке делегации была надпись: «Вечная память великому Президенту Хо Ши Мину».

Затем делегация Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) во главе с членом Политбюро, секретарём ЦК КПВ, председателем Центрального комитета ОФВ Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай возложила венок и посетила Мавзолей Президента Хо Ши Мина.

Перед светлой памятью Президента Хо Ши Мина руководители Партии и Государства выразили глубокое уважение и бесконечную благодарность дядюшке Хо - основателю и воспитателю нашей Партии, а также за его огромный вклад в славное революционное дело Партии и народа Вьетнама. Следуя революционному пути, намеченному Президентом Хо Ши Мином, Партия при любых обстоятельствах неизменно придерживается цели национальной независимости в сочетании с социализмом, творчески применяет и развивает марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина, постоянно укрепляя руководящую роль и боеспособность для успешного осуществления всестороннего и синхронного обновления страны.

Продолжая реализовывать идеологию и мораль Президента Хо Ши Мина в новый революционный период, партийные комитеты, партийные организации, органы власти и общественные организации активно и эффективно выполняют директиву Политбюро №05-CT/TW, способствуя успешной реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда и вступлению страны в новую эпоху развития.

После посещения Мавзолея Президента Хо Ши Мина делегация ЦК КПВ, Президента государства, НС и Правительства, а также делегация Центрального комитета ОФВ возложили венки и воскурили благовония в память о павших героях у Мемориала павшим героям на улице Бакшон.

В торжественной атмосфере участники почтили память лучших сыновей народа, не пожалевших крови и жизни, мужественно сражавшихся и погибших за дело национального освобождения, за независимость и свободу Родины, за счастье народа. На венке делегации была надпись: «Вечная память павшим героям».

В то же утро делегации Центральной военной комиссии - Министерства национальной обороны Вьетнама; Центрального партийного комитета общественной безопасности - Министерства общественной безопасности; Партийного комитета, Народного совета и Народного комитета города Ханоя также возложили венки, посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина и почтили память павших героев.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принял участие в церемонии начала работ по проекту расширения участка Национального шоссе № 1A, проходящего через Ханой

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман принял участие в церемонии начала работ по проекту расширения участка Национального шоссе № 1A, проходящего через Ханой

Проект пространственной магистрали Национального шоссе № 1A на участке от Кольцевой дороги № 1 до транспортной развязки Каузе имеет общую протяжённость около 36,3 километра и проходит через территорию 18 кварталов и общин Ханоя.
ПОДРОБНЕЕ

Top