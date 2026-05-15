136-летие со дня рождения Президента Хо Ши Мина: Россия и мечта о свободном Вьетнаме
По словам доктора Анатолия Соколова, чтобы понять, почему молодой Ван Ба решил отправиться в Европу, вероятно, следует вспомнить движение Донгзу в колониальном Вьетнаме того времени. Это движение не принесло тех результатов, на которые надеялись революционеры того периода. Извлекая уроки из опыта предшественников, молодой Ван Ба понял, что прежде всего необходимо наблюдать за жизнью других народов, смотреть, что они делают для улучшения своей жизни. Именно поэтому он посетил многие страны мира и разные континенты — Африку, Америку. Во Франции он встретился с другими вьетнамскими революционерами, жившими и работавшими там. Он писал статьи, а затем вступил в коммунистические организации. Решение отправиться в Советскую Россию он принял по совету своих товарищей. Вероятно, главной причиной стало то, что социалистическая революция в Советском Союзе уже одержала победу. И он хотел собственными глазами увидеть достижения этой революции, а также понять, каким образом можно освободить угнетённых людей и как живёт народ.
В 1923 году он прибыл в город Петроград — прежнее название Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), после чего начался очень активный период его деятельности в России. Именно в России он нарисовал образ будущего Вьетнама — свободного и справедливого Вьетнама.
Можно сказать, что время, проведённое в Советской России, дало ему опыт организации народных масс и политической работы для осуществления революции. Эти знания действительно оказались полезными, поскольку впоследствии он успешно осуществил Августовскую революцию без помощи какого-либо другого государства и провозгласил создание Демократической Республики Вьетнам — первого народно-демократического государства в Юго-Восточной Азии. Победа Августовской революции 1945 года стала ярким примером для многих колониальных народов. Фактически можно сказать, что эта победа придала мощный импульс национально-освободительному движению во многих странах.
Президент Хо Ши Мин стал первым вьетнамским революционером, прибывшим в Россию. Благодаря ему десятки вьетнамских революционных патриотов получили образование в Советском Союзе, среди них — такие выдающиеся деятели, как Чан Фу, Ле Хонг Фонг, Нгуен Тхи Минь Кхай. Доктор Соколов отметил, что, изучая жизнь Президента Хо Ши Мина, вьетнамские исследователи с гордостью подчёркивают: именно Россия стала колыбелью подготовки политической элиты Вьетнама — кадров, боровшихся за новый Вьетнам, строивших новый, справедливый Вьетнам, которым руководят и управляют сами вьетнамцы.
Оценивая наследие Президента Хо Ши Мина, доктор Соколов подчеркнул, что он был великим гуманистом, а вся его жизнь была пронизана гуманистическими идеями. Особо примечательно то, что Президент Хо Ши Мин придавал огромное значение образованию. Не случайно одним из первых декретов Демократической Республики Вьетнам стал декрет о ликвидации неграмотности, поскольку Президент Хо Ши Мин понимал, что образованный народ способен построить нормальную, справедливую и счастливую жизнь. Поэтому Идеи Хо Ши Мина прежде всего являются гуманистическими идеями. Для него забота о человеке и о человеческой жизни всегда была и остаётся самым важным.