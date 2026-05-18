136-летие со дня рождения Президента Хо Ши Мина: Распространение непреходящих ценностей его идей среди международных друзей в Республике Корея
В церемонии приняли участие Посол Вьетнама в Республике Корея Ву Хо, сотрудники Посольства, представители ведомств при Посольстве, представители общественных организаций и вьетнамской общины в Республике Корея, многочисленные студенты и молодёжь Вьетнама, обучающиеся и проживающие в стране пребывания, а также многие корейские учёные, деятели искусства, партнёры и друзья, любящие Вьетнам.
Посол Вьетнама в Республике Корея Ву Хо подчеркнул, что Президент Хо Ши Мин является не только гениальным лидером вьетнамского народа, героем национального освобождения, но и выдающимся деятелем культуры Вьетнама. Президент Хо Ши Мин посвятил всю свою жизнь делу борьбы за национальную независимость, мир и социальный прогресс, став ярким символом патриотизма, стремления к национальной независимости, глубокого гуманизма и воли к развитию вьетнамского народа.
Посол также проинформировал о продолжении реализации Проекта «Чествование Президента Хо Ши Мина — Героя национального освобождения Вьетнама и выдающегося деятеля культуры — за рубежом», связанного с внешнеполитической информационной работой о целях, видении и стремлении к развитию страны до 2030 года и с перспективой до 2045 года, тем самым способствуя распространению образа мирного, динамичного и развивающегося Вьетнама среди международных друзей.
В условиях стремительного и всестороннего развития отношений между Вьетнамом и Республикой Корея Посол Ву Хо отметил, что чествование Президента Хо Ши Мина в Республике Корея имеет значение не только для вьетнамской общины вдали от Родины, но и является возможностью укрепить взаимопонимание, взаимную симпатию и связи между народами двух стран на основе общих ценностей мира, сотрудничества и развития.
Ценности мира, дружбы, сотрудничества и гуманизма, которым всегда следовал Президент Хо Ши Мин, и впредь будут оставаться важной основой для дальнейшего укрепления взаимопонимания, доверия и сближения народов двух стран. Посол также подчеркнул, что изучение и следование идеям, нравственности и стилю Хо Ши Мина остаётся важной задачей для каждого кадрового работника, члена Партии, а также для вьетнамской общины за рубежом, в том числе в Республике Корея.
В рамках программы участники посмотрели документальный фильм о жизни и революционной деятельности Президента Хо Ши Мина с корейскими субтитрами. Фильм воссоздал полный трудностей, но вместе с тем славный революционный путь Президента Хо Ши Мина, помогая корейским друзьям и молодому поколению вьетнамцев в стране пребывания лучше понять идеи, нравственность и выдающийся пример Президента Хо Ши Мина.
Особым событием программы стала выставка картин, фотографий и документов о Президенте Хо Ши Мине, ярко воссоздающая важнейшие этапы его жизни и революционной деятельности, а также знакомящая гостей с простыми, но вдохновляющими историями о нравственности, образе жизни и гуманистических идеях Президента Хо Ши Мина. Выставка вызвала особый интерес у многочисленных корейских друзей, многие участники выразили глубокое волнение и восхищение образом простого, близкого к народу лидера, обладавшего поистине выдающимся масштабом личности своей эпохи.
Выступая на церемонии, председатель Ассоциации вьетнамо-корейского культурно-экономического обмена (KOVECA) Квон Сон Тхэк выразил глубокое восхищение Президентом Хо Ши Мином и отметил, что его идеи мира, национальной независимости, гуманизма и стремления к развитию имеют значение не только для Вьетнама, но и обладают универсальной ценностью для международного сообщества. Председатель KOVECA подчеркнул, что благодаря мероприятиям, организуемым Посольством Вьетнама в Республике Корея, всё больше граждан Республики Корея узнают о Президенте Хо Ши Мине, истории, культуре и народе Вьетнама, тем самым способствуя развитию народной дипломатии и укреплению дружбы между двумя странами.
На церемонии профессор Пак Ён Кван, заведующий кафедрой вьетнамского языка Университета иностранных языков Республики Корея, отметил, что Президент Хо Ши Мин является не только великим лидером вьетнамского народа, но и символом стремления к независимости, миру и гуманизму. Образ простого, близкого к людям, но при этом мудрого и мужественного Президента Хо Ши Мина вызывает особый интерес у многих поколений корейских студентов и исследователей, изучающих Вьетнам. Цитируя слова Президента Хо Ши Мина: «Если думать о пользе на десять лет — нужно сажать деревья. Если думать о пользе на сто лет — нужно воспитывать людей», профессор Пак Ён Кван подчеркнул важность идеи образования как основы развития, а также отметил, что благодаря «семенам талантов», посеянным Президентом Хо Ши Мином ещё в годы войны, современный Вьетнам смог совершить мощный рывок вперёд и стать важным всеобъемлющим стратегическим партнёром Республики Корея.