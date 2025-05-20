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135-летие со дня рождения Президента Хо Ши Мина: Президент Венесуэлы восхвалил наследие Президента Хо Ши Мина

По случаю 135-летия со дня рождения Президента Хо Ши Мина, Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил глубокую признательность великому лидеру вьетнамского народа, а также подтвердил стремление укреплять всестороннее сотрудничество между двумя странами.
  Президент Венесуэлы Николас Мадуро  
На своей личной странице в Telegram венесуэльский лидер назвал Президента Хо Ши Мина «учителем учителей», «маяком, освещающим путь народам, борющимся за самоопределение».

Президент Венесуэлы заявил: «Один из величайших героев и лидеров человечества родился 135 лет назад. С мужеством и железной решимостью он повёл вьетнамский народ через все испытания, не покорившись ни одной империи».

Он подчеркнул, что исторический урок из победы Вьетнама над двумя мировыми державами - Францией и США - является ярким доказательством того, что «когда народ объединяется в борьбе за свободу, он обязательно добьётся успеха».

В тот же день Министерство иностранных дел Венесуэлы выпустило официальное заявление, в котором прославило выдающееся наследие Президента Хо Ши Мина, подчеркнув, что его непреклонный дух и лидерское видение стали «источником вдохновения для народов по всему миру» в борьбе за социальную справедливость и право на самоопределение.

«История Вьетнама отражает стойкость и мужество народа под руководством Президента Хо Ши Мина, шаг за шагом преодолевшего невзгоды и заложившего основы процветающего и независимого государства, каким Вьетнам является сегодня», - говорится в заявлении.

Правительство Венесуэлы вновь подтвердило свою приверженность укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества с Вьетнамом в политической, экономической и культурной сферах.

ВИА/ИЖВ

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