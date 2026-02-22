Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

1,34 миллиона туристов открыли туристический сезон в Столице в период праздника Тэт Бинь Нго

Столица Ханой, по оценкам, приняла около 1,34 миллиона туристов, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

21 февраля Департамент туризма Ханоя сообщил: в течение 9 выходных дней по случаю праздника Тэт Бинь Нго 2026 года (с 14 по 22 февраля 2026 года, то есть с 27-го дня последнего месяца по лунному календарю до 6-го дня первого месяца нового года) Столица Ханой, по оценкам, приняла около 1,34 миллиона туристов, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Из них количество иностранных туристов составило около 217 тысяч, увеличившись на 55%; внутренний турпоток достиг примерно 1,13 миллиона человек, что на 33,2% выше прошлогоднего показателя. Общий доход от туризма оценивается в 4,87 триллиона донгов, что на 40,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

ИЖВ/ВИА

