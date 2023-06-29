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НОВОСТИ

13-я ежегодная международная конференция по Восточному морю в США

29 июня (по вьетнамскому времени) Центр стратегических и международных исследований (CSIS), базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия (США), провел 13-ю ежегодную международную конференцию по Восточному морю в гибридном формате. По сообщению корреспондента ВИА в США, на семинаре присутствовали политики, представители министерств иностранных дел и обороны США, а также многие известные эксперты и ученые из США, Индии и Японии, Вьетнама и Филиппин. Примечательно присутствие представителя Республиканской партии Дженнифер Кигганс - члена комитета Палаты представителей по вооруженным силам и помощника госсекретаря по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэниела Критенбринка. Вьетнамская делегация приняла участие в семинаре под руководством доцента, доктора Нгуен Тхи Лан Ань - директора Института изучения Восточного моря при Дипломатической академии Вьетнама.

Семинар дает возможность экспертам и ученым возможность обсудить и проанализировать события в регионе Восточного моря за последний год, а также сделать прогнозы на будущее. Ученые, исследователи морского и международного права США и других стран в последнее время сосредоточили внимание на обсуждении 4 основных тем о ситуации в Восточном море, новых пунктах по правовым вопросам и разрешению споров в Восточном море, а также участия сети альянса в Восточном море и роли внешних игроков, таких как «четверка», альянс безопасности между США, Великобританией и Австралией (AUKUS) и Европой.

Выступая на семинаре, помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк подчеркнул, что политика США в Восточном море заключается в поддержке всех стран в осуществлении их суверенитета и реализации их национальных интересов. США считают, что каждая страна, большая или маленькая, должна следовать одним и тем же правилам, большие страны не должны «запугивать» маленькие страны. Поддержание мира, стабильности и свободы судоходства в Восточном море является частью более широкой концепции администрации США о свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому Соединенные Штаты будут продолжать работать с союзниками и партнерами в регионе и во всем мире для обеспечения управляления и использования неба и воды в Восточном море в соответствии с международным правом и на основе уважения морского порядка, основанного на правилах.

В интервью для ВИА Нгуен Тхи Лан Ань сказала: «Как всегда, участие Вьетнама в этой конференции, прежде всего, направлено на выражение взгляда и позиции Вьетнама по вопросу Восточного моря, четкое объяснение законности, а также правовой основы притязаний Вьетнама в отношении Восточного моря, как с точки зрения суверенитета, так и морских притязаний. Кроме того, Вьетнам желает показать позитивную и конструктивную позицию о готовности урегулировать споры в Восточном море мирным путем, способствуя тем самым поддержанию мира и стабильности в регионе».

По словам доктора Нгуен Тхи Лан Ань, программа семинара была очень хорошо организована, а качество дискуссионных сессий было оценено очень высоко. Кроме того, присутствие и выступление высокопоставленных должностных лиц в администрации и Конгрессе США, особенно присутствие во Вьетнаме Дэниела Критенбринка, бывшего посла США, человека, хорошо разбирающегося в вопросах региональных, а также двусторонних отношениях, стало довольно ярким событием на мероприятии.

ИЖВ/ВИА

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