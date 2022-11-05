13-й рабочий день 4-й сессиии Национального собрания 15-го созыва: министры отвечают на вопросы депутатов

НС в течение всего дня провело сессии вопросов и ответов по информационно-коммуникационному сектору и сектору внутренних дел. Сессии транслировались в прямом эфире радио «Голосом Вьетнама», Вьетнамским телевидением и Телевидением Национального собрания.

В первой половине дня НС заслушивало министра строительства Нгуен Тхань Нги, отвечающего на вопросы по первой группе вопросов в сфере строительства. Заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань от имени премьер-министра разъяснил ряд сопутствующих вопросов. В ходе сессии вопросов и ответов зарегистрировался 61 депутат, 36 задали вопросы и 1 провел дебаты непосредственно с министром строительства.

Далее депутаты задали вопросы министру информации и связи Нгуен Мань Хунгу по второй группе вопросов в сфере информации и связи. Министр общественной безопасности То Лам ответил на вопросы и разъяснил связанные с этим вопросы. На сессии 32 депутата задавали вопросы и 13 обсуждали.

Во второй половине дня министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг продолжил отвечать на вопросы по второй группе вопросов в сфере информации и связи. Заместитель премьер-министра Ву Дык Дам присоединился к разъяснению связанных вопросов.

Также во второй половине того же дня НС задало вопросы министру внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча по третьей группе вопросов в сфере внутренних дел. Министр образования и профессиональной подготовки Нгуен Ким Шон принял участие в ответах на вопросы и разъяснении связанных с этим вопросов.

Суббота, 5 ноября 2022 г.: НС продолжит сессии вопросов и ответов в сферах внутренних дел и инспекции. Премьер-министр Фам Минь Тьинь разъяснит сопутствующие вопросы и ответит на вопросы депутатов. Заседание транслируется в прямом эфире радио «Голос Вьетнама», на Вьетнамском телевидении и телевидении Национального собрания.