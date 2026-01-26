Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

13-е Параигры Юго-Восточной Азии: «золотой дождь» для сборной Вьетнама по плаванию

Пловцы Вьетнама добились ряда впечатляющих прорывов, завоевав четыре золотые медали в индивидуальных дисциплинах на 13-х Параиграх Юго-Восточной Азии 25 января.
В заплыве на 50 м брассом среди мужчин в классе SB11 Нгуен Ван Хань первым касается финишной стенки и завоевывает золотую медаль с результатом 36,37 секунды. Фото: ВИА

Пловцы Вьетнама добились ряда впечатляющих прорывов, завоевав четыре золотые медали в индивидуальных дисциплинах на 13-х Параиграх Юго-Восточной Азии 25 января.

В заплыве на 50 м брассом среди мужчин в классе SB11 Нгуен Ван Хань пришел к финишу первым и завоевал золотую медаль с результатом 36,37 секунды.

В заплыве на 50 м брассом среди мужчин в классе S8 Во Хюинь Ань Кхоа вновь блеснул, выиграв золото с результатом 34,73 секунды. Хо Ван Дао в этом же виде занял третье место, показав 39,42 секунды.

Ранее в тот же день Во Хюинь Ань Кхоа также финишировал вторым на дистанции 100 м вольным стилем среди мужчин в классе S8, преодолев ее за 1 минуту 5,20 секунды и завоевав серебро.

Заметный вклад в общую копилку медалей внесли и вьетнамские параспортсменки. Пловчиха Ви Тхи Ханг завоевала свое четвертое золото этих Игр, победив в женском заплыве вольным стилем в классе S7 с результатом 37,75 секунды.

В заплыве на 50 м брассом среди женщин в классах SB4–SB5 Чинь Тхи Бить Ньы принесла сборной еще одну золотую медаль, показав результат 54,54 секунды. Бронзу в этом же виде завоевала Нгуен Тхи Сари, преодолев дистанцию за 1 минуту 8,92 секунды.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Рынок недвижимости Дананга: новый импульс со стороны Международного финансового центра и инфраструктуры

Рынок недвижимости Дананга: новый импульс со стороны Международного финансового центра и инфраструктуры

Дананг — прибрежный город Центрального Вьетнама — вступает в этап развития с большими перспективами. Сочетание современной инфраструктуры и планов по созданию Международного финансового центра (IFC) формирует мощную привлекательность для инвесторов в сфере недвижимости.
ПОДРОБНЕЕ

Top