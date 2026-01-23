Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

13-е Параигры АСЕАН: вьетнамские параспортсмены завоевали новые золотые медали и установили рекорды

Вьетнамские параспортсмены продолжили уверенное выступление на 13-х Параиграх АСЕАН в Таиланде 22 января: пловец Во Хюинь Ань Кхоа и тяжелоатлетка Данг Тхи Линь Фыонг завоевали золотые медали, пополнив медальную копилку сборной Вьетнама.
Спортсмен До Тхань Хай завоевывает вторую серебряную медаль в заплыве на 200 м вольным стилем среди мужчин. Фото: ВИА

Вьетнамские параспортсмены продолжили уверенное выступление на 13-х Параиграх АСЕАН в Таиланде 22 января: пловец Во Хюинь Ань Кхоа и тяжелоатлетка Данг Тхи Линь Фыонг завоевали золотые медали, пополнив медальную копилку сборной Вьетнама.

Во второй соревновательный день Во Хюинь Ань Кхоа завоевал на этих Играх уже второе золото, победив в заплыве на 100 м на спине среди мужчин в категориях S7–S8 и установив новый рекорд Игр. Эта победа продлила его впечатляющую победную серию на Параиграх АСЕАН и стала важным моральным стимулом для вьетнамской делегации.

Ранее пловец, родившийся в 1991 году, принес Вьетнаму первую золотую медаль на Играх, победив на дистанции 400 м вольным стилем среди мужчин в классе S8 и успешно защитив титул с результатом 5 минут 26,16 секунды. Имея на счету более 30 золотых медалей на международных соревнованиях и опыт участия в девяти региональных Играх, Во Хюинь Ань Кхоа остается одной из ключевых опор сборной Вьетнама по параплаванию, отличаясь стабильностью результатов и неизменной решимостью.

Тем временем в соревнованиях по пауэрлифтингу Данг Тхи Линь Фыонг завоевала золото в женской дисциплине, показав результат 97 кг и опередив соперниц из Таиланда, Индонезии и Филиппин.

Эта победа принесла Вьетнаму вторую золотую медаль в пауэрлифтинге на Играх после более раннего триумфа Ле Ван Конга.

Достигнутые результаты вновь подтвердили силу, глубину состава и высокий соревновательный дух Вьетнама в параспорте на региональном уровне.

ИЖВ/ВИА

