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13-е Игры школьников АСЕАН: Вьетнам по-прежнему лидирует по количеству медалей
Только 6 июня Вьетнам завоевал 13 золотых медалей в Пенкак Силате, плавании и легкой атлетике.
В последний соревновательный день 7 июня пройдут финальные игры в мужском и женском баскетболе. Церемония закрытия состоится позже в тот же день.
Спортсмены соревнуются в шести видах спорта: плавании, баскетболе, бадминтоне, легкой атлетике, Пенкак Силате и Вовинаме, разыгрывая 107 комплектов медалей.
13-й ASG проводится в центральном городе Даданг с 1 по 7 июня под лозунгом «Объединяемся, блистаем вместе», в нем принимают участие более 1300 студентов и тренеров из 10 стран АСЕАН.
Спортсмены соревнуются в шести видах спорта: плавании, баскетболе, бадминтоне, легкой атлетике, Пенкак Силате и Вовинаме за 107 комплектов медалей.
13-е Игры школьников Юго-Восточной Азии не только отмечают спортивные таланты, но и подчеркивают важность единства школьников из разных стран региона, стремящихся к интеграции и развитию.
Игры школьников Юго-Восточной Азии были впервые организованы в 2009 году и с тех пор стали крупнейшим спортивным событием для школьников в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это событие способствует укреплению солидарности стран АСЕАН через школьный спорт, предоставляя возможность спортсменам соревноваться и обмениваться опытом для повышения качества физического воспитания и спортивного духа.