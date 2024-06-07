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13-е Игры школьников АСЕАН: Вьетнам по-прежнему лидирует по количеству медалей

Вьетнам возглавил медальный зачет 13-х Школьных игр АСЕАН (ASG) по состоянию на конец 6 июня с 44 золотыми, 31 серебряной и 17 бронзовыми медалями.
Пловец Нгуен Куанг Туан завоевал золотую медаль на дистанции 200 м баттерфляем. Фото: ВИА
На втором месте Индонезия с 21 золотой, 22 серебряными и 20 бронзовыми медалями, а на третьем - Таиланд с 17 золотыми, 17 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Только 6 июня Вьетнам завоевал 13 золотых медалей в Пенкак Силате, плавании и легкой атлетике.

В последний соревновательный день 7 июня пройдут финальные игры в мужском и женском баскетболе. Церемония закрытия состоится позже в тот же день.

Спортсмены соревнуются в шести видах спорта: плавании, баскетболе, бадминтоне, легкой атлетике, Пенкак Силате и Вовинаме, разыгрывая 107 комплектов медалей.

13-й ASG проводится в центральном городе Даданг с 1 по 7 июня под лозунгом «Объединяемся, блистаем вместе», в нем принимают участие более 1300 студентов и тренеров из 10 стран АСЕАН.

Спортсмены соревнуются в шести видах спорта: плавании, баскетболе, бадминтоне, легкой атлетике, Пенкак Силате и Вовинаме за 107 комплектов медалей.

13-е Игры школьников Юго-Восточной Азии не только отмечают спортивные таланты, но и подчеркивают важность единства школьников из разных стран региона, стремящихся к интеграции и развитию.

Игры школьников Юго-Восточной Азии были впервые организованы в 2009 году и с тех пор стали крупнейшим спортивным событием для школьников в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это событие способствует укреплению солидарности стран АСЕАН через школьный спорт, предоставляя возможность спортсменам соревноваться и обмениваться опытом для повышения качества физического воспитания и спортивного духа.

ВИА/ИЖВ

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