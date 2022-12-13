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13 декабря откроется 18-е заседание Постоянного комитета НС
Что касается внешней деятельности, то Постоянный комитет НС оценит итоги реализации программы по международному сотрудничеству в 2022 году, рассмотрит и утвердит программу внешнеполитической деятельности на 2023 год Комитета и даст заключение по программе внешнеполитической деятельности других органов НС, Государственного аудита и Канцелярии НС.
Постоянный комитет НС рассмотрит возможность дополнения сметы государственного бюджета иностранными грантами в 2021 году, примет решение о дополнительном финансировании закупки риса для национального резерва.
На заседании Постоянный комитет НС рассмотрит и одобрит предложение Премьер-министра о назначении и освобождении от должности Чрезвычайных и Полномочных Послов Социалистической Республики Вьетнам.