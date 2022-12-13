Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

13 декабря откроется 18-е заседание Постоянного комитета НС

На завтрашнем 18-м заседании Постоянный комитет Национального собрания (НС) даст заключения по разъяснению, корректировке и доработке проекта Закона о медицинском освидетельствовании и лечении (с изменениями), программы работы Постоянного комитета НС на 2023 год. Постоянный комитет НС рассмотрит и примет решение о сборе мнений населения по проекту Закона о земле (с изменениями).

Что касается внешней деятельности, то Постоянный комитет НС оценит итоги реализации программы по международному сотрудничеству в 2022 году, рассмотрит и утвердит программу внешнеполитической деятельности на 2023 год Комитета и даст заключение по программе внешнеполитической деятельности других органов НС, Государственного аудита и Канцелярии НС.

Постоянный комитет НС рассмотрит возможность дополнения сметы государственного бюджета иностранными грантами в 2021 году, примет решение о дополнительном финансировании закупки риса для национального резерва.

На заседании Постоянный комитет НС рассмотрит и одобрит предложение Премьер-министра о назначении и освобождении от должности Чрезвычайных и Полномочных Послов Социалистической Республики Вьетнам.

ВИА

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