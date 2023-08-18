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13 аэропортов принимают иностранцев на въезд и выезд по электронным визам

Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) недавно опубликовала список из 13 международных аэропортов, разрешающих иностранцам въезжать и выезжать по электронным визам.
  Список аэропортов был опубликован после того, как правительство издало резолюцию о введении электронных виз для граждан различных стран и территорий. Фото: baochinhphu.vn   
Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) недавно опубликовала список из 13 международных аэропортов, разрешающих иностранцам въезжать и выезжать по электронным визам.

Они состоят из аэропортов Нойбай, Катби, Вандон, Тхосуан, Донгхой, Фубай, Фукат, Дананг, Камрань, Таншоннят, Лиенхыонг, Кантхо и Фукуок.

Согласно CAAV, список был опубликован после того, как правительство издало резолюцию о введении электронных виз для граждан различных стран и территорий.

Правительство также продлило срок временного пребывания с 15 до 45 дней для граждан 13 стран (Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, России, Японии, Республики Корея, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Беларуси), которые в одностороннем порядке освобождены от виз. Им предоставляется временное пребывание сроком на 45 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта или целей въезда, при условии, что они соответствуют условиям, установленным законодательством Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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