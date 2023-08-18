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13 аэропортов принимают иностранцев на въезд и выезд по электронным визам
Они состоят из аэропортов Нойбай, Катби, Вандон, Тхосуан, Донгхой, Фубай, Фукат, Дананг, Камрань, Таншоннят, Лиенхыонг, Кантхо и Фукуок.
Согласно CAAV, список был опубликован после того, как правительство издало резолюцию о введении электронных виз для граждан различных стран и территорий.
Правительство также продлило срок временного пребывания с 15 до 45 дней для граждан 13 стран (Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, России, Японии, Республики Корея, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Беларуси), которые в одностороннем порядке освобождены от виз. Им предоставляется временное пребывание сроком на 45 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта или целей въезда, при условии, что они соответствуют условиям, установленным законодательством Вьетнама.