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12 часов с туризмом Net Zero: стратегия, приносящая множество выгод для устойчивого развития
Ответственное освоение и развитие
Туризм с нулевым уровнем выбросов — это форма путешествий, не наносящая вреда окружающей среде. Это не только новая тенденция, но и стратегический подход, приносящий пользу как туристам, так и экосистемам.
Примером ответственного и устойчивого туризма является программа туров «Net-Zero tours Bến Tre», разработанная компанией C2T Media & Tourism Co. в провинции Бенче при поддержке специалистов и профильных организаций. Эти туры отражают дух бережного освоения и развития в интересах окружающей среды и местного сообщества, направленные на устойчивое будущее.
Во время тура путешественники получают возможность окунуться в речную жизнь кокосового края, посетить кокосовые леса и традиционные ремесленные деревни, послушать народную музыку, попробовать мёдовый чай, свежие фрукты и традиционные кокосовые конфеты. Все элементы тура — от транспорта до блюд — тщательно продуманы: туристы передвигаются на велосипедах, едят из кокосовых скорлупок, носят головные уборы из пальмовых листьев и т. д.
Более того, участники туров обучаются основам расчёта углеродного следа и знакомятся с методами его компенсации: уборка мусора, посадка кокосовых и мангровых деревьев, поддержка местных фермеров и покупка их продукции. Всё это делает туры не только интересными, но и значимыми с точки зрения охраны природы.
В провинции Бариа-Вунгтау экотуристический комплекс Suoi Rao Ecolodge (община Суойрао, уезд Чаудык) получил сертификат «Туристическое место с углеродной нейтральностью — Net-Zero Station».
По данным администрации комплекса, Suoi Rao Ecolodge создан и развивается с 2010 года на базе природной среды. Изначально это была дикая холмистая территория, где выращивали только краткосрочные сельскохозяйственные культуры. Сегодня комплекс занимает около 5 гектаров, более 95% из которых покрыты зелёными насаждениями, создающими уникальное пространство для отдыха в тесной связи с природой и местной культурой.
Для достижения углеродной нейтральности комплекс реализует целый ряд мер по сокращению и компенсации выбросов углекислого газа, включая посадку деревьев, управление лесными массивами и улучшение качества почв. Эти действия повышают способность экосистемы поглощать углерод, создавая зелёные зоны и чистую среду, привлекательную для туристов.
Устойчивое развитие
Представитель Центра туристической информации (подразделение Национального управления туризма Вьетнама) отметил, что туризм с нулевыми выбросами — это не просто модная тенденция, а стратегическое направление, приносящее выгоды как туристам и компаниям, так и окружающей среде, способствуя устойчивому развитию.
Для продвижения туризма Net Zero необходимо внедрять комплексные решения. Эта деятельность охватывает широкий спектр практик: использование энергоэффективного транспорта, выбор направлений с устойчивым статусом, поддержка природоохранных инициатив и сохранение местной культуры.
Кроме того, туристические программы акцентируют внимание на экологичности и поддержке местных сообществ — через приоритетное использование местных услуг и продукции.
Также в рамках туров могут проводиться информационно-просветительские мероприятия, рассказывающие о концепции Net Zero и побуждающие туристов участвовать в инициативах по снижению негативного воздействия на природу.
По мнению Чыонг Минь Хий Ву, директора Института развития города Хошимина, для продвижения «зелёного перехода» в туризме необходимы коллективные усилия и пошаговая реализация стратегии, рассчитанной на средне- и долгосрочную перспективу. Важно сопровождать меры чёткими планами действий, ресурсным обеспечением, оценкой воздействия и дорожной картой реализации. Особенно необходима государственная поддержка. В дополнение к политике содействия развитию туризма — включая поддержку дополнительных услуг, финансирование и техническую помощь предприятиям размещения для внедрения зелёных практик — необходимо участие профильных органов в привлечении инвестиций в проекты зелёной инфраструктуры, мобилизации зелёных финансовых ресурсов и развитии устойчивого туризма для достижения целей Net Zero.
С точки зрения бизнеса, Нгуен Куок Ки, председатель совета директоров компании Vietravel, подчеркнул необходимость содействия развитию «зелёного» туризма, сокращения мусора и отходов. Vietravel реализовала множество инициатив: раздача биоразлагаемых пакетов, уборка туристических объектов, продвижение экологически чистых направлений. Недавно компания представила специализированный продукт «Поезд 50-летия: путешествие, соединяющее культурные регионы», который ясно отражает стремление к экологической устойчивости: посещение экологичных мест, сокращение выбросов, движение к Net Zero и уважение к местной культуре.
Туристы смогут исследовать девственные леса провинции Куангбинь — одного из самых ценных биосферных заповедников Вьетнама, — а также окунуться в зелёное пространство Blue Diamond — экологического кемпинга, ориентированного на достижение Net Zero и использующего исключительно солнечную энергию. Экскурсионная программа позволяет не только насладиться природой, но и формирует осознанное отношение к охране окружающей среды