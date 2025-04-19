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12 часов с туризмом Net Zero: стратегия, приносящая множество выгод для устойчивого развития

Net Zero, или нулевой уровень чистых выбросов, — это экологическая цель, направленная на сокращение выбросов парниковых газов до уровня, который компенсируется способностью Земли поглощать или устранять эти выбросы, тем самым доводя общий чистый объём до нуля. Несмотря на относительную новизну, экологически устойчивый туризм, ориентированный на достижение Net Zero, привлекает всё больше внимания общественности и способствует устойчивому развитию.

Ответственное освоение и развитие

Туризм с нулевым уровнем выбросов — это форма путешествий, не наносящая вреда окружающей среде. Это не только новая тенденция, но и стратегический подход, приносящий пользу как туристам, так и экосистемам.

Примером ответственного и устойчивого туризма является программа туров «Net-Zero tours Bến Tre», разработанная компанией C2T Media & Tourism Co. в провинции Бенче при поддержке специалистов и профильных организаций. Эти туры отражают дух бережного освоения и развития в интересах окружающей среды и местного сообщества, направленные на устойчивое будущее.

Во время тура путешественники получают возможность окунуться в речную жизнь кокосового края, посетить кокосовые леса и традиционные ремесленные деревни, послушать народную музыку, попробовать мёдовый чай, свежие фрукты и традиционные кокосовые конфеты. Все элементы тура — от транспорта до блюд — тщательно продуманы: туристы передвигаются на велосипедах, едят из кокосовых скорлупок, носят головные уборы из пальмовых листьев и т. д.

Более того, участники туров обучаются основам расчёта углеродного следа и знакомятся с методами его компенсации: уборка мусора, посадка кокосовых и мангровых деревьев, поддержка местных фермеров и покупка их продукции. Всё это делает туры не только интересными, но и значимыми с точки зрения охраны природы.

В провинции Бариа-Вунгтау экотуристический комплекс Suoi Rao Ecolodge (община Суойрао, уезд Чаудык) получил сертификат «Туристическое место с углеродной нейтральностью — Net-Zero Station».

По данным администрации комплекса, Suoi Rao Ecolodge создан и развивается с 2010 года на базе природной среды. Изначально это была дикая холмистая территория, где выращивали только краткосрочные сельскохозяйственные культуры. Сегодня комплекс занимает около 5 гектаров, более 95% из которых покрыты зелёными насаждениями, создающими уникальное пространство для отдыха в тесной связи с природой и местной культурой.

Для достижения углеродной нейтральности комплекс реализует целый ряд мер по сокращению и компенсации выбросов углекислого газа, включая посадку деревьев, управление лесными массивами и улучшение качества почв. Эти действия повышают способность экосистемы поглощать углерод, создавая зелёные зоны и чистую среду, привлекательную для туристов.

Устойчивое развитие

Представитель Центра туристической информации (подразделение Национального управления туризма Вьетнама) отметил, что туризм с нулевыми выбросами — это не просто модная тенденция, а стратегическое направление, приносящее выгоды как туристам и компаниям, так и окружающей среде, способствуя устойчивому развитию.

Для продвижения туризма Net Zero необходимо внедрять комплексные решения. Эта деятельность охватывает широкий спектр практик: использование энергоэффективного транспорта, выбор направлений с устойчивым статусом, поддержка природоохранных инициатив и сохранение местной культуры.

Кроме того, туристические программы акцентируют внимание на экологичности и поддержке местных сообществ — через приоритетное использование местных услуг и продукции.

Также в рамках туров могут проводиться информационно-просветительские мероприятия, рассказывающие о концепции Net Zero и побуждающие туристов участвовать в инициативах по снижению негативного воздействия на природу.

По мнению Чыонг Минь Хий Ву, директора Института развития города Хошимина, для продвижения «зелёного перехода» в туризме необходимы коллективные усилия и пошаговая реализация стратегии, рассчитанной на средне- и долгосрочную перспективу. Важно сопровождать меры чёткими планами действий, ресурсным обеспечением, оценкой воздействия и дорожной картой реализации. Особенно необходима государственная поддержка. В дополнение к политике содействия развитию туризма — включая поддержку дополнительных услуг, финансирование и техническую помощь предприятиям размещения для внедрения зелёных практик — необходимо участие профильных органов в привлечении инвестиций в проекты зелёной инфраструктуры, мобилизации зелёных финансовых ресурсов и развитии устойчивого туризма для достижения целей Net Zero.

С точки зрения бизнеса, Нгуен Куок Ки, председатель совета директоров компании Vietravel, подчеркнул необходимость содействия развитию «зелёного» туризма, сокращения мусора и отходов. Vietravel реализовала множество инициатив: раздача биоразлагаемых пакетов, уборка туристических объектов, продвижение экологически чистых направлений. Недавно компания представила специализированный продукт «Поезд 50-летия: путешествие, соединяющее культурные регионы», который ясно отражает стремление к экологической устойчивости: посещение экологичных мест, сокращение выбросов, движение к Net Zero и уважение к местной культуре.

Туристы смогут исследовать девственные леса провинции Куангбинь — одного из самых ценных биосферных заповедников Вьетнама, — а также окунуться в зелёное пространство Blue Diamond — экологического кемпинга, ориентированного на достижение Net Zero и использующего исключительно солнечную энергию. Экскурсионная программа позволяет не только насладиться природой, но и формирует осознанное отношение к охране окружающей среды

ИЖВ/ВИА

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