12 июля: 873 новых случая COVID-19, 1 смерть

В бюллетене по профилактике и борьбе с эпидемиями Минздрава от 12 июля сообщается, что выявлено 873 новых случая заболевания COVID-19, что на 305 случаев больше, чем вчера, а общее количество зараженных в стране поднялось до 10.756.254.

За сутки выздоровел 9.151 пациент, 1 скончался в Куангнине.

Число пациентов, которые были объявлены вылеченными за день, составило 9.151 случай, в результате чего общее число вылеченных случаев достигло 9.780.172 случая.

30 пациентов находится на тяжелом состоянии.

За последние 24 часа один погиб из-за COVID-19. Общее число смертей от COVID-19 во Вьетнаме на данный момент составляет 43.090 человек, что составляет 0,4% от общего числа заражений.

Общее количество введенных доз вакцины составило 236.111.209 доз. Количество доз, введенных для детей от 12 до 17 лет, составляет 18.825.450 доз, для детей от 5 до 11 лет – 9.314.822 дозы.