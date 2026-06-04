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115-летие со дня отъезда Президента Хо Ши Мина на поиски пути спасения Родины: Президент Хо Ши Мин в сердцах народа Алжира
Как сообщает корреспондент ВИА в Алжире, такие чувства берут своё начало в годы тяжёлой борьбы алжирского народа против французского колониального господства. Победа при Дьенбьенфу в 1954 году под руководством Президента Хо Ши Мина вызвала широкий резонанс во всех колониях Африки. Для многих алжирских патриотов победа Вьетнама стала доказательством того, что даже небольшой народ способен победить колониализм, если обладает волей и решимостью добиться независимости.
Многие руководители правящей партии — Фронта национального освобождения Алжира (FLN) — признавали, что борьба вьетнамского народа стала важным источником вдохновения для национально-освободительного движения Алжира. Образ Президента Хо Ши Мина превратился в символ мужества, несгибаемой воли и национального духа.
Особое отношение алжирского народа к Президенту Хо Ши Мину нашло отражение и в конкретных знаках памяти. Его именем названа одна из магистралей на побережье Средиземного моря в столице Алжире, а в городе Оран также есть улица, носящая его имя. Это свидетельствует о глубоком уважении, которое народ Алжира испытывает к Президенту Хо Ши Мину.
Особенно бережно память о Президенте Хо Ши Мине сохраняется в провинции Бискра на юге Алжира, где он останавливался во время поездки во Францию в 1946 году. В период пребывания в Бискре Президент Хо Ши Мин жил в гостинице Trans Atlantic, которая сегодня носит название AN Hotel. В главном холле гостиницы на почётном месте размещён его портрет как знак благодарности и глубокого почтения.
Согласно документам, хранящимся в регионе, Президент Хо Ши Мин провёл встречи и беседы с рядом алжирских патриотически настроенных общественных деятелей и представителей интеллигенции. В условиях нараставшего в Северной Африке антиколониального движения он делился своими взглядами на право народов на самоопределение и пути достижения национальной независимости.
Особенно часто современные алжирцы вспоминают стратегические оценки Президента Хо Ши Мина относительно будущего национально-освободительной борьбы в этой североафриканской стране. Многие исследователи считают, что эти беседы произвели глубокое впечатление на алжирскую интеллигенцию и патриотических деятелей в период, когда страна ещё находилась под властью французского колониализма.
Для многих жителей Алжира, особенно Бискры, Президент Хо Ши Мин является не только лидером вьетнамского народа, но и символом борьбы против колониализма и стремления к независимости угнетённых народов мира.
В 2025 году на проспекте Хо Ши Мина в столице Алжире был открыт памятный знак в честь Президента Хо Ши Мина. Этот объект стал не только символом дружбы между двумя странами, но и выражением глубокого уважения алжирского народа к национальному герою-освободителю Вьетнама.
Сегодня, говоря о Вьетнаме, многие алжирцы по-прежнему с восхищением вспоминают Президента Хо Ши Мина. Для них он является воплощением борьбы за национальную независимость, справедливость и право колониальных народов на самоопределение. Эти чувства давно вышли за рамки обычных дипломатических отношений и стали частью общей исторической памяти двух народов.
Спустя восемь десятилетий после того, как Президент Хо Ши Мин впервые ступил на алжирскую землю, его образ по-прежнему присутствует в культурной и исторической жизни этой североафриканской страны. Это наглядное свидетельство огромной силы идей национального освобождения и особых дружественных отношений, сформировавшихся благодаря взаимопониманию двух народов, которые прошли через годы борьбы против колониализма.