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11-й морской диалог: «Комплексная деятельность: поддержание или нарушение порядка на море»
На 11-м Морском диалоге обсуждалась тенденция использования комплексной деятельности многих стран региона и мира (включая деятельность серой зоны в Восточном море). Здесь спикеры поделились своими взглядами на сложные мероприятия и опытом реагирования на деятельность в «серой зоне» с точки зрения стран. Диалог также направлен на обсуждение и предложение политических и правовых рекомендаций по управлению деятельностью по обеспечению порядка на море.
11-й Морской диалог состоит из четырех сессий по следующим темам: комплексные мероприятия от теории к практике; невоенные аспекты сложных операций; высокие технологии - основной триггер сложных операций; юридические и политические рекомендации по управлению сложными операциями.
В диалоге принимают участие более 100 участников очно и более 50 участников зарегистрировались для участия онлайн, из них около 20 спикеров – авторитетные эксперты из 14 стран, многие представители представительств разных стран во Вьетнаме, представители профильных ведомств, министерств, филиалов, специалисты научно-исследовательских институтов и университетов.
Во вступительном слове Нгуен Хунг Шон, заместитель директора Дипломатической академии, сказал, что сложные действия не являются новым явлением в мировой истории. Диалог - это возможность определить содержание сложной деятельности, случаи сложной деятельности используются в интересах деятельности в серой зоне.
Главный представитель Фонда Конрада Аденауэра во Вьетнаме Флориан К. Фейерабенд сказал, что «Морской диалог» представляет собой замечательную серию семинаров, объединяющих вопросы внешней политики, международного права, науки и технологий.
Заместитель посла Великобритании во Вьетнаме Маркус Уинсли оценил «Морской диалог» как возможность послушать и обменяться мнениями с ведущими экспертами, а также как форум для получения последней информации о новых разработках в области морской безопасности.
Конференция также выступила с инициативами и предложениями для стран внутри и за пределами региона, чтобы лучше управлять сложной деятельностью, особенно для эффективного реагирования на деятельность в серой зоне. Во-первых, странам необходимо усилить координацию действий между соответствующими органами. Во-вторых, странам необходимо укреплять и улучшать свой потенциал для распознавания проблем серой зоны, отличать сложные действия с законными целями и действия серой зоны от незаконных целей и намерений. В-третьих, странам и международным организациям также необходимо совершенствовать правовую базу, регулирующую сложную деятельность. В-четвертых, международное сотрудничество также является «ключом» для стран к координации и действиям, тем самым повышая эффективность управления сложными видами деятельности.