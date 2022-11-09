11 вьетнамских университетов вошли в рейтинг QS Asia University Rankings 2023

8 ноября рейтинговая организация Quacquarelli Symonds объявила рейтинг азиатских высших учебных заведений 2023 года (QS AUR 2023), в котором Вьетнамский национальный университет в Ханое занял 162 позицию в Азии и 36 позицию в Юго-Восточной Азии.Фото: www.vnu.edu.vn