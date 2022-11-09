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НОВОСТИ

11 вьетнамских университетов вошли в рейтинг QS Asia University Rankings 2023

Вьетнам имеет 11 представителей, перечисленных в рейтинге QS Asia University Rankings 2023, опубликованном британской образовательной организацией Quacquarelli Symonds.
  8 ноября рейтинговая организация Quacquarelli Symonds объявила рейтинг азиатских высших учебных заведений 2023 года (QS AUR 2023), в котором Вьетнамский национальный университет в Ханое занял 162 позицию в Азии и 36 позицию в Юго-Восточной Азии.Фото: www.vnu.edu.vn  
Самый высокий рейтинг во Вьетнаме достался университету им. Тон Дык Тханг, занявшему 138-е место, за которым следуют Университет Зюй Тан (145), Вьетнамский хошиминский государственный университет (167), Ханойский политехнический университет (248), Университет Хюэ входит в группу 351-400, Экономический университет Хошимина - в 401-450, а Университет Дананг - в 501-550.

Остальные вьетнамские университеты в рейтинге 2022 года - Университет Кантхо и Ханойский государственный университет образования в группе 551-600 и Индустриальный университет Хошимина в группе 651-700.

По данным QS, рейтинг лучших азиатских университетов 2023 года, включающий 760 университетов Азии, является самым крупным на сегодняшний день.

В этом году первое место занимает Пекинский университет. За ним следуют Национальный университет Сингапура и Китайский университет Цинхуа.

Публикуемый ежегодно с 2009 года рейтинг QS Asia University Rankings ежегодно выделяет лучшие университеты Азии по 11 показателям: академическая репутация (30%), репутация работодателя (20%), соотношение преподавателей и студентов (10%), международная исследовательская сеть (10%), количество цитирований на статью (10%) и статей на одного преподавателя (5%), сотрудников с докторской степенью (5%), доля иностранных преподавателей (2,5%), доля иностранных студентов (2,5%), доля въезжающих студентов по обмену (2,5%) и доля выезжающих студентов по обмену (2,5%).

ВИА

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