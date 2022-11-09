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11 вьетнамских университетов вошли в рейтинг QS Asia University Rankings 2023
Остальные вьетнамские университеты в рейтинге 2022 года - Университет Кантхо и Ханойский государственный университет образования в группе 551-600 и Индустриальный университет Хошимина в группе 651-700.
По данным QS, рейтинг лучших азиатских университетов 2023 года, включающий 760 университетов Азии, является самым крупным на сегодняшний день.
В этом году первое место занимает Пекинский университет. За ним следуют Национальный университет Сингапура и Китайский университет Цинхуа.
Публикуемый ежегодно с 2009 года рейтинг QS Asia University Rankings ежегодно выделяет лучшие университеты Азии по 11 показателям: академическая репутация (30%), репутация работодателя (20%), соотношение преподавателей и студентов (10%), международная исследовательская сеть (10%), количество цитирований на статью (10%) и статей на одного преподавателя (5%), сотрудников с докторской степенью (5%), доля иностранных преподавателей (2,5%), доля иностранных студентов (2,5%), доля въезжающих студентов по обмену (2,5%) и доля выезжающих студентов по обмену (2,5%).