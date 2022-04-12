11 апреля во Вьетнаме зарегистрировано 23.184 новых случая заражения COVID-19

В результате новых инфекций общее число заболевших в стране с момента начала пандемии достигло 10.250.160 человек, что составляет 12 место из 227 стран и территорий в мире.

11 апреля в столице Ханое по-прежнему регистрировалось наибольшее количество инфекций — 2.011 случаев.

За ним следуют центральная провинция Нге-ан и северная провинция Йенбай с 1.470 и 1.271 случаями заражения соответственно.

В тот же день было объявлено о выздоровлении 22.400 пациентов, в результате чего общее число выздоровевших достигло 8.554.923 человек.

Между тем, 11 апреля было зарегистрировано 17 погибших, в результате чего число погибших в стране достигло 42.830 человек.

По состоянию на 11 апреля во Вьетнаме было введено более 208,56 млн доз вакцин против COVID-19.