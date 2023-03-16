Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

10.000 бегунов примут участие в Ханойском международном марафоне

Ожидается, что в Ханойском международном марафоне VPBank (VPIM) 2023 8 октября примут участие около 10.000 бегунов. VPIM 2023 — это официальное ежегодное международное спортивное мероприятие Ханоя, а также ключевое и традиционное спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня освобождения столицы (10 октября).

VPIM 2023 будет включать бег на 4 дистанции: 42 км, 21 км, 10 км и 5 км. Все они стартуют от пешеходной улицы на озере Хоанкием по старому кварталу Ханоя. Трасса VPIM 2023 будет стандартизирована Международной ассоциацией марафонов (AIMS).

VPIM 2023 привлечет около 10.000 отечественных и зарубежных спортсменов, в том числе профессиональных, полупрофессиональных и любительских спортсменов, дипломатов, членов международных организаций, иностранцев, живущих и работающих, учащихся во Вьетнаме, и иностранных туристов.

На пресс-конференции для объявления марафона VPIM 2023 16 марта, г-н Фунг Зуй Кхыонг, постоянный заместитель генерального директора, ответственный за обслуживание физических лиц VPBank, сказал, что VPIM 2023 — это некоммерческий забег. Все доходы от пробега мероприятия инвестированы в качество турнира, предоставляя лучший опыт для бегунов и способствуя социальной благотворительной деятельности, выполнению социальной ответственности.

С каждого спортсмена, который зарегистрируется для участия в забеге, Оргкомитет возьмет 30.000 донгов для программы «Пара листьев любви», реализуемой VPBank совместно с VTV и Newborns — неправительственной организацией из Великобритании с миссией снизить младенческую смертность во Вьетнаме.

По словам г-на Кхыонга, организационный комитет стремится к тому, чтобы VPIM стала престижным марафоном Ханоя, следуя примерам Бангкока и Сингапура, и желая конкурировать с ежегодным марафоном в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам является основным поставщиком кофе в Испанию

Вьетнам является основным поставщиком кофе в Испанию

По данным Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли) со ссылкой на данные Европейского статистического агентства, в 2022 году Испания импортировала с мирового рынка 376,45 тыс. тонн кофе на сумму 1,37 млрд. евро (эквивалентно 1,46 млрд. долл. США), что на 11% больше по объему и на 47,5% по стоимости по сравнению с 2021 годом.
ПОДРОБНЕЕ

Top