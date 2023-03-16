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10.000 бегунов примут участие в Ханойском международном марафоне
VPIM 2023 будет включать бег на 4 дистанции: 42 км, 21 км, 10 км и 5 км. Все они стартуют от пешеходной улицы на озере Хоанкием по старому кварталу Ханоя. Трасса VPIM 2023 будет стандартизирована Международной ассоциацией марафонов (AIMS).
VPIM 2023 привлечет около 10.000 отечественных и зарубежных спортсменов, в том числе профессиональных, полупрофессиональных и любительских спортсменов, дипломатов, членов международных организаций, иностранцев, живущих и работающих, учащихся во Вьетнаме, и иностранных туристов.
На пресс-конференции для объявления марафона VPIM 2023 16 марта, г-н Фунг Зуй Кхыонг, постоянный заместитель генерального директора, ответственный за обслуживание физических лиц VPBank, сказал, что VPIM 2023 — это некоммерческий забег. Все доходы от пробега мероприятия инвестированы в качество турнира, предоставляя лучший опыт для бегунов и способствуя социальной благотворительной деятельности, выполнению социальной ответственности.
С каждого спортсмена, который зарегистрируется для участия в забеге, Оргкомитет возьмет 30.000 донгов для программы «Пара листьев любви», реализуемой VPBank совместно с VTV и Newborns — неправительственной организацией из Великобритании с миссией снизить младенческую смертность во Вьетнаме.
По словам г-на Кхыонга, организационный комитет стремится к тому, чтобы VPIM стала престижным марафоном Ханоя, следуя примерам Бангкока и Сингапура, и желая конкурировать с ежегодным марафоном в Токио, Бостоне, Лондоне, Берлине.