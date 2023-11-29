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100 фирм присоединятся к «Вьетнамскому павильону» на Alibaba.com

28 ноября в Ханое Департамент содействия торговле (Министерство промышленности и торговли) договорился с Alibaba.com, платформой электронной коммерции B2B, об официальном открытии регистрации для участия в программе Национального павильона Вьетнама - «Вьетнамский павильон» - на электронной коммерческой платформе Alibaba.com, что стало стартом отбора 100 отличных компаний для участия в этом онлайн-стенде.
  На церемонии объявления программы отбора 100 компаний для участия во «Вьетнамском павильоне» на Alibaba.com. Фото: ВИА  
Целью программы является представление разнообразия продуктов «Сделано во Вьетнаме», повышение авторитета вьетнамских предприятий, укрепление позиции вьетнамских высококачественных продуктах, содействие международной торговой деятельности, создание условий для предприятий для доступа к миллионам клиентов по всему миру через обширную клиентскую сеть Alibaba.com, а также помощь глобальным клиентам узнать больше о вьетнамских продуктах, о малых и средних предприятиях (МСП).

Как и запланировано, время регистрации для МСП продлится до 15 января 2024 года. Отобранные получат возможность перенять опыт успешных экспортеров.

Ву Ба Фу, директор Департамента по содействию торговле при Министерстве Промышленности и Торговли Вьетнама, сказал, что сотрудничество с Alibaba.com предоставит малым и средним предприятиям возможность получить доступ к мировому рынку. Он служит развитию торговли в новой цифровой среде и поддержанию устойчивого успеха в условиях непредсказуемых колебаний мировой торговли.

«Вьетнамский павильон», созданный и функционирующий с 2022 года, ориентирован на поддержку вьетнамского бизнеса в создании имиджа и продвижении брендов, а также поддержку деятельности по установлению деловых связей.

По словам Майка Чжана, директора Alibaba во Вьетнаме, Alibaba.com помогает вьетнамским предприятиям более эффективно получать доступ к глобальной деловой активности. «Мы тепло приветствуем квалифицированных отечественных МСП зарегистрироваться и принять участие в Вьетнамском павильоне на Alibaba.com. При твердой поддержке Департамента содействия торговле и местных партнеров во Вьетнаме Alibaba.com стремится внести свой вклад в содействие устойчивому развитию вьетнамских МСП. Это специальный павильон, который не только представляет уникальные продукты вьетнамского бренда, но и обеспечивает стратегическую платформу для отечественного бизнеса для связи с клиентами по всему миру», сказал он.

В прошлом году экспорт Вьетнама через электронную коммерцию оценивался в более чем 80 триллионов донгов (3,25 миллиарда долларов США), а к 2027 году ожидается, что эта цифра достигнет почти 300 триллионов донгов.

ВИА/ИЖВ

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