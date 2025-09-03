Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

100% коммун и кварталов завершили получение средств для вручения подарков по случаю Дня независимости

2 сентября Государственное казначейство Вьетнама сообщило, что к 17 часам того же дня все коммуны и кварталы завершили процедуру получения средств из Государственного казначейства для организации вручения подарков гражданам.

Ранее Министерство финансов направило официальное письмо с инструкциями по вручению подарков населению по случаю 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября. Согласно этому документу, подарки предоставляются гражданам по домохозяйствам. Размер подарка составляет 100 000 донгов на человека и выплачивается денежными средствами.

Граждане могут получить подарок одним из двух способов: перечислением на социальный счёт, интегрированный в мобильное приложение электронной идентификации VNeID, либо наличными в пунктах выдачи, организованных местными властями (в случае, если гражданин ещё не интегрировал социальный счёт в приложение VNeID). Народные комитеты коммун определяют место вручения подарков, исходя из реальных условий, отдавая приоритет удобству для граждан. Вручение подарков проводится с 30 августа и должно быть завершено до 2 сентября. В случае объективных причин подарок может быть получен позже, но не позднее 15 сентября. Министерство финансов также завершило распределение средств по местным органам для реализации этой значимой инициативы.

Чтобы обеспечить строгую и эффективную реализацию указаний Премьер-министра и инструкций Министерства финансов, 29 августа Гендиректор Государственного казначейства направил экстренное распоряжение, потребовав от руководителей региональных подразделений усилить руководство подведомственными органами и обеспечить безусловное выполнение поставленных политических задач.

В этой связи система Государственного казначейства организовала дежурство сотрудников на протяжении праздничных дней, оперативно оказывала помощь подразделениям в приёме и распределении сметных ассигнований; незамедлительно принимала и обрабатывала финансовые документы народных комитетов коммун, гарантируя максимально быстрое и своевременное вручение подарков ко Дню независимости каждому гражданину.

ВИА/ИЖВ

8-й раунд Стратегического диалога по вопросам обороны между Вьетнамом и Российской Федерацией

8-й раунд Стратегического диалога по вопросам обороны между Вьетнамом и Российской Федерацией

Утром 3 сентября в Ханое Заместитель министра национальной обороны (МНО) Вьетнама, генерал-полковник Хоанг Суан Тьиен, член Центрального комитета партии, член Постоянного бюро Центральной военной комиссии и заместитель министра обороны Российской Федерации (РФ), генерал-полковник Александр Васильевич Фомин, совместно возглавили 8-й раунд Стратегического диалога по вопросам обороны между Вьетнамом и РФ.
