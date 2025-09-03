100% коммун и кварталов завершили получение средств для вручения подарков по случаю Дня независимости

Ранее Министерство финансов направило официальное письмо с инструкциями по вручению подарков населению по случаю 80-летия Августовской революции и Дня независимости 2 сентября. Согласно этому документу, подарки предоставляются гражданам по домохозяйствам. Размер подарка составляет 100 000 донгов на человека и выплачивается денежными средствами.



Граждане могут получить подарок одним из двух способов: перечислением на социальный счёт, интегрированный в мобильное приложение электронной идентификации VNeID, либо наличными в пунктах выдачи, организованных местными властями (в случае, если гражданин ещё не интегрировал социальный счёт в приложение VNeID). Народные комитеты коммун определяют место вручения подарков, исходя из реальных условий, отдавая приоритет удобству для граждан. Вручение подарков проводится с 30 августа и должно быть завершено до 2 сентября. В случае объективных причин подарок может быть получен позже, но не позднее 15 сентября. Министерство финансов также завершило распределение средств по местным органам для реализации этой значимой инициативы.



Чтобы обеспечить строгую и эффективную реализацию указаний Премьер-министра и инструкций Министерства финансов, 29 августа Гендиректор Государственного казначейства направил экстренное распоряжение, потребовав от руководителей региональных подразделений усилить руководство подведомственными органами и обеспечить безусловное выполнение поставленных политических задач.



В этой связи система Государственного казначейства организовала дежурство сотрудников на протяжении праздничных дней, оперативно оказывала помощь подразделениям в приёме и распределении сметных ассигнований; незамедлительно принимала и обрабатывала финансовые документы народных комитетов коммун, гарантируя максимально быстрое и своевременное вручение подарков ко Дню независимости каждому гражданину.