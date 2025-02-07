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100% административных процедур для иностранцев во Вьетнаме будут проводиться онлайн
Премьер-министр подчеркнул, что благодаря руководству партии и государства, вовлечению всей политической системы, активному участию бизнеса и граждан, цифровая трансформация Вьетнама достигла значительного прогресса.
Он отметил, что к настоящему времени Вьетнам упростил 898 из 1084 административных процедур по всей стране, а все 63 провинции и города выпустили резолюции об отмене или снижении сборов для граждан и предприятий. Ведущие мировые технологические гиганты, такие как Marvell, NVIDIA и SK Hynix, инвестируют и расширяют свое присутствие в стране. В то же время электронная коммерция продолжает развиваться, цифровая инфраструктура укрепляется, а национальная база данных населения и государственные услуги в режиме онлайн становятся все более совершенными.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал, чтобы цифровая трансформация шла рука об руку с административными реформами, соответствовали современным тенденциям и отвечали требованиям общества. Он подчеркнул, что наука, технологии и инновации являются стратегическим выбором и главными приоритетами для быстрого и устойчивого развития Вьетнама в цифровую эпоху. В центре всех усилий должны оставаться люди и бизнес, добавил глава правительства.
Он призвал власти ускорить комплексную цифровую трансформацию для двузначного экономического роста в ближайшие годы, оцифровку отраслей для повышения производительности и конкурентоспособности, а также развитие цифровой инфраструктуры, квалифицированной цифровой рабочей силы и электронного правительства.
К июню 2025 года руководители всех министерств, отраслей и населенных пунктов должны руководить, управлять и решать задачи в цифровой среде и использовать цифровые подписи, распорядился премьер-министр Фам Минь Тьинь. К концу года все чиновники и государственные служащие на уровне общин, районов/уездов и провинций должны обрабатывать задания в цифровом формате и использовать цифровые подписи.
Он также призвал разработать проект применения Интернета вещей (IoT) во многих отраслях, включая производство, торговлю, энергетику, умное сельское хозяйство, умный транспорт и умное здравоохранение, и проект цифровой трансформации для бизнеса, связанный с созданием критериев для оценки уровня цифровой трансформации корпораций. Национальный центр обработки данных должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году, потребовал премьер-министр.
Далее премьер-министр Фам Минь Тьинь установил шестимесячный срок для ключевых министерств на реализацию цифровых инициатив. Так, Министерство финансов должно обеспечить электронные платежи за продукты питания и напитки, а Министерство здравоохранения - завершить внедрение электронных медицинских карт. Министерство образования и профессиональной подготовки должно создать всеобъемлющую базу данных студентов, Министерство юстиции - завершить создание базы данных судебных записей, а Государственный банк Вьетнама - направить предложение цифровых финансовых услуг для физических и юридических лиц.
На мероприятии было отмечено, что за последний год инициативы цифрового правительства Вьетнама значительно расширились. Общенациональный показатель полной обработки административных документов в режиме онлайн достиг 45 %, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Вьетнам поднялся на 15 позиций и занял 71-е место из 193 стран в рейтинге ООН по развитию электронного правительства. Цифровая экономика страны составляет 18,3 % ВВП, а темпы ее роста превышают 20 % в год, что в три раза быстрее роста ВВП, и является самым быстрым показателем в Юго-Восточной Азии.
Несмотря на эти достижения, проблемы остаются. Среди них - медленное внедрение и слабая взаимосвязь баз данных, усложнение кибермошенничества и преступлений в сфере высоких технологий, нехватка квалифицированных специалистов в области цифровых технологий и ИТ, а также многие другие проблемы.
В этом году национальный комитет планирует сосредоточиться на ускорении цифровизации во всех секторах, способствуя достижению цели экономического роста в 8-10%.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь, постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь, руководители министерств и центральных ведомств приняли участие в церемонии активации Gmedical, системы координации данных в области здравоохранения.