10-я сессия НС XV созыва: Решительные меры по устранению “узких мест” и ускорению освоения государственных инвестиций
Большинство выступлений подчеркнули: для реализации устремления «выйти в большое море» Вьетнаму необходимо продолжать обновление мышления, совершенствовать институты, эффективно использовать внутренние ресурсы, одновременно снижая риски и укрепляя основы социальной защиты.
Депутаты в большинстве выразили согласие и высоко оценили доклад Правительства, отметив, что он является всеобъемлющим итоговым документом, ярко отражающим жизнеспособность вьетнамской экономики после периода преодоления многочисленных глобальных потрясений.
Обсуждая цели национального развития на новый этап, многие депутаты поддержали высказывание Премьер-министра о намерении Правительства внедрить прорывные механизмы и политики для эффективного освоения морского, подземного и космического пространств. Депутаты подчеркнули, что это стратегическое видение отражает сильное стремление страны к всестороннему и устойчивому развитию.
Согласно представленным данным, все 15 из 15 основных социально-экономических показателей достигнуты и перевыполнены; рост ВВП скорректирован до 8 %, что выше первоначальной цели в 6,5–7 %.
Наряду с положительными результатами парламентарии указали на сохраняющиеся ограничения, требующие решительных мер. Темпы освоения средств госинвестиций остаются низкими - к середине октября 2025 года освоено лишь около 50 % плановых объемов. Депутаты подчеркнули, что речь идёт не просто о бюджетных расходах, а о рабочих местах и благосостоянии граждан.
Многие депутаты также выразили обеспокоенность быстрым ростом цен на недвижимость, особенно в сегменте многоквартирных домов, что создаёт серьёзное давление на граждан со средним уровнем дохода; при этом рынок золота остаётся крайне нестабильным.
Кроме того, ряд депутатов предупредили о сложной ситуации с подделкой и производством некачественных товаров. Депутаты также уделили особое внимание росту числа преступлений в сфере высоких технологий и онлайн-мошенничеств.
Отдельное внимание уделено усилению защиты от стихийных бедствий: тайфуны № 10 и 11 нанесли значительный ущерб, поэтому депутаты призвали сделать предупреждение и реагирование на бедствия приоритетом нацстратегии.
В обсуждениях подчёркивалась важность совершенствования модели двухуровневой модели местной администрации, требующей подготовки кадров, материальной базы и ясных механизмов разграничения полномочий.
Председатель НС Чан Тхань Ман отметил, что Политбюро и Секретариат еженедельно рассматривают вопросы устранения несогласованностей, поручив партийным организациям парламента и правительства продолжить корректировку нормативных актов, чтобы органы на местах работали эффективно.
По словам Председателя НС, на начальном этапе реализации новой модели разграничение функций и задач между уровнями власти в ряде сфер всё ещё остаётся пересекающимся и несогласованным. Наряду с этим существуют определённые недостатки, связанные с материально-технической базой, географическим расстоянием, инфраструктурой информационных технологий; нормативные документы пока не унифицированы или изданы не в полном объёме и несвоевременно. Председатель подчеркнул, что по этим вопросам Политбюро уже поручило партийным комитетам НС и Правительства продолжить пересмотр и корректировку. Для всех положений, предусмотренных законом, должны быть изданы соответствующие постановления и циркуляры, что создаст благоприятные условия для эффективной работы местных органов власти.
Министр внутренних дел Фам Тхи Тхань Ча подчеркнула, что приоритет - завершение формирования всей институциональной системы двухуровневой модели местной администрации, включая классификацию административных единиц и стандартов городов, а также пересмотр политики оплаты труда и социальной защиты.