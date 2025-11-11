НОВОСТИ
10-я сессия НС XV созыва: Контроль за деятельностью, связанной с наркотиками
Проект Закона об инвестициях (в новой редакции) разрабатывается по сокращённой процедуре с целью конкретизации резолюций Партии, своевременного устранения институциональных и правовых трудностей, сокращения и упрощения административных процедур в инвестиционной и предпринимательской деятельности, создания благоприятных условий для граждан и предприятий. Разработка закона также направлена на совершенствование регулирования инвестиционных отраслей и условий ведения бизнеса, исключение ненужных и необоснованных видов деятельности, а также на совершенствование механизма разграничения полномочий между центральными и местными органами власти при обеспечении эффективности государственного управления и своевременного решения практических проблем, устранения «узких мест» в институциональной системе.
Проект Закона о профилактике и борьбе с наркотиками (в новой редакции) состоит из 8 глав и 53 статей. По сравнению с действующим законом в нём содержится ряд существенных изменений, включая: Совершенствуются нормы, регулирующие управление лицами, незаконно употребляющими наркотические вещества, организацию их лечения от наркозависимости и контроль в постреабилитационный период. В частности, вводится мера принудительного доставления нарушителей в специально определённые места для проведения анализа на наличие наркотиков в организме; дополняются положения о контроле за лицами, употребляющими наркотики незаконно и не имеющими постоянного места жительства.
Устанавливаются единые сроки прохождения курса лечения от наркозависимости: 24 месяца для впервые проходящих лечение и 36 месяцев — для лиц, проходящих его повторно, с обязательным выполнением всех пяти этапов программы реабилитации.
Одновременно проект закона уточняет нормы, касающиеся определения категорий лиц, подготовки материалов и исполнения решений о направлении в обязательные центры реабилитации. Предусматривается, что наркозависимые в возрасте от 12 до 18 лет проходят обязательное лечение в воспитательных учреждениях. Также расширяются возможности заместительной терапии — она может применяться не только в отношении опиоидных препаратов, но и других видов наркотических веществ.
Во второй половине дня НС обсудило в рабочих группах три законопроекта: о внесении изменений и дополнений в Законы о приёме граждан, о жалобах и о доносах; о внесении изменений в Закон об инвестициях; о внесении изменений в Закон о профилактике и борьбе с наркотиками.