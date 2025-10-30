Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

10-я сессия НС 15-го созыва: Обсуждение государственного бюджета

В соответствии с программой 10-йсессий НС 15-го созыва, 30 октября Национальное собрание (НС) продолжило обсуждение в зале пленарных заседаний следующих вопросов: оценка результатов выполнения плана социально-экономического развития на 2025 год; планируемый план социально-экономического развития на 2026 год; результаты выполнения резолюций НС по пятилетнему плану на период 2021–2025 гг. в области социально-экономического развития и реструктуризации экономики.
  Общий вид заседания Национального собрания. Фото: ВИА  
НС также рассмотрело отчёты Правительства, председателя Верховного народного суда и генерального прокурора Верховной народной прокуратуры о принятии нормативных актов, регулирующих вопросы в компетенции НС, для решения возникающих проблем при реформировании структуры государственных органов, усилении децентрализации и устранении законодательных препятствий; а также отчёты о соблюдении Конституции, законов, резолюций НС, постановлений и резолюций Постоянного комитета НС в 2025 году.

Согласно программе, в течение рабочего дня НС обсудило: исполнение государственного бюджета на 2025 год; проект бюджета на 2026 год, план распределения бюджета центрального уровня на 2026 год; Результаты реализации постановлений НС по пятилетнему плану на период 2021-2025 годов: среднесрочные государственные инвестиции; национальные финансы и заимствования, погашение государственного долга; ожидаемые планы: 5-летние национальные финансы на период 2026-2030 гг.; среднесрочные государственные инвестиции на период 2026 – 2030 гг.

В соответствии с Законом о государственном бюджете и на основе отчёта Правительства о проекте бюджета и распределении бюджета центрального уровня на 2026 год Министерство финансов подготовило и опубликовало «Отчёт о публичном представлении проекта государственного бюджета на 2026 год, представленного Правительством Национальному собранию».

Согласно отчёту, общий объём доходов государственного бюджета на 2026 год составит 2 529,4 трлн донгов, что на 28,6 % больше, чем в проекте на 2025 год, и на 5,9 % больше ожидаемого фактического исполнения того же года, что соответствует уровню мобилизации в государственный бюджет около 17,4 % ВВП, в том числе около 13 % ВВП — от налогов и сборов.

Общий объём расходов государственного бюджета на 2026 год планируется на уровне 3 159,1 трлн донгов, что на 22,6 % больше, чем в проекте на 2025 год. Проект дефицита государственного бюджета на 2026 год составляет 605,8 трлн донгов, что примерно соответствует 4,2 % ВВП.

В отчёте также определены пять основных направлений для реализации проекта бюджета: поддержание макроэкономической стабильности и стимулирование устойчивого роста; активное выполнение задач по сбору доходов с целью достижения максимального уровня выполнения бюджета; повышение эффективности управления, распределения и использования бюджета; модернизация деятельности государственных органов и учреждений; улучшение инвестиционного климата, административных процедур и активное внедрение цифровой трансформации на национальном уровне.

ВИА/ИЖВ

