10-я сессия НС 15-го созыва: Обсуждение государственного бюджета
Согласно программе, в течение рабочего дня НС обсудило: исполнение государственного бюджета на 2025 год; проект бюджета на 2026 год, план распределения бюджета центрального уровня на 2026 год; Результаты реализации постановлений НС по пятилетнему плану на период 2021-2025 годов: среднесрочные государственные инвестиции; национальные финансы и заимствования, погашение государственного долга; ожидаемые планы: 5-летние национальные финансы на период 2026-2030 гг.; среднесрочные государственные инвестиции на период 2026 – 2030 гг.
В соответствии с Законом о государственном бюджете и на основе отчёта Правительства о проекте бюджета и распределении бюджета центрального уровня на 2026 год Министерство финансов подготовило и опубликовало «Отчёт о публичном представлении проекта государственного бюджета на 2026 год, представленного Правительством Национальному собранию».
Согласно отчёту, общий объём доходов государственного бюджета на 2026 год составит 2 529,4 трлн донгов, что на 28,6 % больше, чем в проекте на 2025 год, и на 5,9 % больше ожидаемого фактического исполнения того же года, что соответствует уровню мобилизации в государственный бюджет около 17,4 % ВВП, в том числе около 13 % ВВП — от налогов и сборов.
Общий объём расходов государственного бюджета на 2026 год планируется на уровне 3 159,1 трлн донгов, что на 22,6 % больше, чем в проекте на 2025 год. Проект дефицита государственного бюджета на 2026 год составляет 605,8 трлн донгов, что примерно соответствует 4,2 % ВВП.
В отчёте также определены пять основных направлений для реализации проекта бюджета: поддержание макроэкономической стабильности и стимулирование устойчивого роста; активное выполнение задач по сбору доходов с целью достижения максимального уровня выполнения бюджета; повышение эффективности управления, распределения и использования бюджета; модернизация деятельности государственных органов и учреждений; улучшение инвестиционного климата, административных процедур и активное внедрение цифровой трансформации на национальном уровне.