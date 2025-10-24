НОВОСТИ
10-я сессия НС 15-го созыва: всестороннее внесение поправок в Закон о деятельности по надзору Национального собрания и Народных советов
На основе более чёткого разграничения полномочий и ответственности каждого субъекта надзора, а также в соответствии с политикой усиления децентрализации и делегирования полномочий в надзорной деятельности, проект Закона внёс изменения и дополнения в ряд форм надзорной деятельности Национального собрания и Народных советов.
Согласно новой редакции, Национальное собрание и Народные советы не будут напрямую формировать специальные надзорные комиссии. Ежегодно Национальное собрание будет утверждать тему надзора и поручать Постоянному комитету НС, Этническому совету или комитетам НС организовать реализацию надзора, представить отчёт о результатах для рассмотрения и обсуждения на сессии, а также принятия соответствующего постановления. Народные советы, в свою очередь, будут выбирать тему надзора и поручать Постоянному президиуму и комиссиям Народных советов организовать надзор, представить отчёт и вынести резолюцию на своём заседании.
Кроме того, проект Закона дополняет положения о рассмотрении отчётов по тематическому надзору Постоянным комитетом НС и Постоянным комитетом Народных советов. Помимо случаев, когда эти органы самостоятельно проводят надзор, они также смогут — исходя из годовой программы надзора — поручать Этническому совету, комитетам НС или комиссиям Народных советов выполнять надзорные функции и представлять отчёты для рассмотрения и принятия решений, постановлений и выводов о результатах надзора.
Во второй половине дня НС провело закрытое заседание по кадровым вопросам.