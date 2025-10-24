Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

10-я сессия НС 15-го созыва: всестороннее внесение поправок в Закон о деятельности по надзору Национального собрания и Народных советов

Продолжая программу 10-й сессии НС 15-го созыва, утром 24 октября Национальное собрание (НС) заслушало отчёт о разъяснениях, учёте предложений и доработке проекта Закона о деятельности по надзору НС и Народных советов (в новой редакции). После этого депутаты обсудили на пленарном заседании отдельные положения проекта Закона, по которым ещё имеются разногласия.
  Общий вид утреннего заседания 22 октября 10-й сессии НС 15-го созыва. Фото: ВИА  
Проект Закона был полностью переработан и теперь состоит из 5 глав и 44 статей, что на 47 статей меньше, чем в действующем законе (при этом 55 статей исключены, 36 статей — унаследованы и изменены, 8 статей — добавлены).

На основе более чёткого разграничения полномочий и ответственности каждого субъекта надзора, а также в соответствии с политикой усиления децентрализации и делегирования полномочий в надзорной деятельности, проект Закона внёс изменения и дополнения в ряд форм надзорной деятельности Национального собрания и Народных советов.

Согласно новой редакции, Национальное собрание и Народные советы не будут напрямую формировать специальные надзорные комиссии. Ежегодно Национальное собрание будет утверждать тему надзора и поручать Постоянному комитету НС, Этническому совету или комитетам НС организовать реализацию надзора, представить отчёт о результатах для рассмотрения и обсуждения на сессии, а также принятия соответствующего постановления. Народные советы, в свою очередь, будут выбирать тему надзора и поручать Постоянному президиуму и комиссиям Народных советов организовать надзор, представить отчёт и вынести резолюцию на своём заседании.

Кроме того, проект Закона дополняет положения о рассмотрении отчётов по тематическому надзору Постоянным комитетом НС и Постоянным комитетом Народных советов. Помимо случаев, когда эти органы самостоятельно проводят надзор, они также смогут — исходя из годовой программы надзора — поручать Этническому совету, комитетам НС или комиссиям Народных советов выполнять надзорные функции и представлять отчёты для рассмотрения и принятия решений, постановлений и выводов о результатах надзора.

Во второй половине дня НС провело закрытое заседание по кадровым вопросам.

ВИА/ИЖВ

