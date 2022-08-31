10 приговоренных к смертной казни заключенных помиловал в честь Дня Независимости

Президент государства Нгуен Суан Фук подписал постановление о помиловании 10 приговоренных к смертной казни заключенных, из которых 2 иностранца. Их смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.

В соответствии с Конституцией 2013 года по представлению Председателя Верховного народного суда, Главного прокурора Верховной народной прокуратуры, председателя канцелярии Президента и в связи с 77-й годовщиной Днем Независимости Социалистической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 г. - 2 сентября 2022 г.), 30 августа 2022 г. Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук подписал решение о замене смертной казни на тюремное заключение для 10 осужденных, из них 2 иностранца.